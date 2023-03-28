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  4. Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Сборная УКРАИНЫ
28 марта 2023, 18:35 |
2088
22

Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется

Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»

28 марта 2023, 18:35 |
2088
22
Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
УАФ. Руслан Ротань

Вероятность назначения Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины становится все ниже. Об этом сообщает Телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации ресурса, Сергей Ребров ожидает предложения по новому контракту от «Аль-Айна». Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.

Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.

Скорее всего, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от приставки «и. о.» и будет назначен полноценным наставником команды.

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Сергей Ребров Руслан Ротань сборная Украины по футболу Украинская ассоциация футбола Аль-Айн
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Комментарии 22
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Andrey_1992
єбанати там сидять в УАФ???
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+2
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avk2307
Ну цей канал стільки фейків уже писав, що не більше 20% вірогідність написаного.
Але теоретично павелка зараз усіма способами намагається залишиться при кориті і йому може бути ні до збірних і тренерів. Суддів він взагалі по.....в.
А Ребров на умовах невизначеності не піде.
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+1
rozalievka
Яка чудова новина)))
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+1
Slava_Dyatlov
В конце каждой подобной новости надо писать: "Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить."
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0
Springfield
Учитывая что Источник это Динамо Киев Inside, а после поста указано 
t.me|dinamosluhi|2247, то це вааще!
Потому что даже не  dynamo!
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0
Maks Krot
Да лучше уже без тренера совсем играть пусть там Стёпа Ярмола и Зина руководят и состав ставят  ,но не допускать этого ротаня  недотренера физруку до сборной не на шаг. 
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0
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rozalievka
Он в начале войны говорил что прилетит на родину и возьмёт автомат в руки....Серёжа на язык богат
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0
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Mykhailo Stepanov
** твою мать!
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0
Zanregent
Единственное что для меня непонятно как он будет совмещать три должности? Кто то из его команд по любому пострадает
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0
Zanregent
Ахахаха!!!)) нас будут возить все кому не лень
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0
Remark
Если это так, то сборной будет всем известный женский половой орган! Теперь главное последнее место в группе не занять.
Единственная "позитивная" новость в этом - это то, что Коно наклепает еще себе нормально матчей за СбУ!
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0
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zzg77
Очень ожидаем исход! Браво Педерация!
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0
Alex AS
ну да, как уж после такой игры не оставить его? глядишь 4-5 место наше, а можно и помечтать и за третье зацепится, в теории 
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0
симон петлюра
Этот телеграм канал сам это придумал или Суркис подсказал . Почему не написали что в дынамо перейдёт Ребров .
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0
axylinam
Биатлон угробили, теперь за футбол взялись- ротань идеальный вариант для этого, у меня до сих пор ощущение, что наша сборная в матче с Англией играла в какой то женский футбол, не было зарубы с нашей стороны
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-1
Lex Aries
Ну якщо Ротань залишиться, тоді ВСЕ! От за які такі заслуги призначають у нас тренерів? Той же Шевченко був. Ну той зрозуміло, кум Павелка.. а Ротань чий протеже?
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-1
AndiM
Ви що там йо₴₴нулись  уже повністю? Що це за ООО павелка-рінаха які роблять з українським футболом все що хочуть?
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-1
Nordenus
Очередное дно пробито походу...
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-1
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