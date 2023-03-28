Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется

Вероятность назначения Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины становится все ниже. Об этом сообщает Телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

По информации ресурса, Сергей Ребров ожидает предложения по новому контракту от «Аль-Айна». Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.

Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.

Скорее всего, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от приставки «и. о.» и будет назначен полноценным наставником команды.