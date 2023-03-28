Источник: Ребров не возглавит сборную Украины, Ротань останется
Руслан Ротань избавится от приставки «исполняющий обязанности»
Вероятность назначения Сергея Реброва на пост главного тренера сборной Украины становится все ниже. Об этом сообщает Телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
По информации ресурса, Сергей Ребров ожидает предложения по новому контракту от «Аль-Айна». Именно этот вариант является для него приоритетным, и руководство УАФ об этом знает.
Еще одна преграда на пути к назначению Реброва – высокие финансовые запросы для него и его тренерского штаба.
Скорее всего, исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань избавится от приставки «и. о.» и будет назначен полноценным наставником команды.
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Але теоретично павелка зараз усіма способами намагається залишиться при кориті і йому може бути ні до збірних і тренерів. Суддів він взагалі по.....в.
А Ребров на умовах невизначеності не піде.
t.me|dinamosluhi|2247, то це вааще!
Потому что даже не dynamo!
Единственная "позитивная" новость в этом - это то, что Коно наклепает еще себе нормально матчей за СбУ!