Провал Динамо, рекорд Мудрика в АПЛ, успех Зинченко, триумф Меркушиной

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 24 января.

1А. Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе

Киевляне начали сбор с разгромного поражения

1Б. ВИДЕО. Ворскла в матче с тремя голами уступила представителю Косово

Полтавский клуб проиграл «Дукаджини»

1В. Два поражения за день. Ворскла уступила сопернику из Сербии

Команда Скрипника минимально уступила в обоих матчах

1Г. Старт Ротаня. Александрия уступила в матче с 7 голами

Поражение со счетом 2:5

1Д. Кривбасс проиграл в спарринге аутсайдеру чемпионата Болгарии

«Хебыр» оказался сильнее команды Юрия Вернидуба

2. ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ

Украинец поразил всех своей уверенностью и скоростью

3А. ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»

Президент УАФ анонсировал предстоящее назначение главного тренера

3Б. Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»

Президент УАФ – о работе с УЕФА

3В. «Во всем виноват ГМС». Павелко намекнул на коррупционные схемы Суркиса

Президент УАФ косвенно ответил на причины уголовных дел на УАФ

4. Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро

Вряд ли «Шахтер» согласится с такими цифрами

5. Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач

Форвард станет игроком «Зиры» из Азербайджана

6. Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023

Тарасюк – 18-я, Шейгас – 23-я

7. Фартовый жребий. Украине дали соперника в полуфинале женского ЧЕ по футзалу

В полуфиналах Украина сыграет с Венгрией, а Испания – с Португалией

8А. Ньюкасл обыграл Саутгемптон в первом полуфинальном матче Кубка лиги

Ответную игру через неделю, 31 января, сороки проведут дома

8Б. Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей

Клуб из Милана давно не может выиграть в чемпионате Италии

8В. Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6

Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг»

9. Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ

Команды чемпионата Англии сыграли половину поединков сезона 2022/23

10. Изжога от ирисок: Эвертон уволил Лэмпарда

Валерий Василенко – о закономерной отставке Френка. И о крахе потенциального великого тренера