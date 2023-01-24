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Рапид Вена
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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 17:53 | Обновлено 24 января 2023, 18:00
3800
22

Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе

Киевляне начали сбор с разгромного поражения

24 января 2023, 17:53 | Обновлено 24 января 2023, 18:00
3800
22
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев начало подготовку ко второй части сезона с контрольного матча против венского «Рапида». Австрийская команда сумела выиграть со счетом 4:0, один из голов в свои ворота забил защитник Илья Забарный.

Для команды Мирчи Луческу это был первый матч без лидера Виктора Цыганкова.

Динамо Киев - Рапид Вена 0:4
Голы: Забарный, 13 (в свои ворота), Брухшталлер, 32, 48, Мюллер, 80

«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) - Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак - Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев - Ванат (Волошин, 60).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 22
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Фанькин кот
Эй, дынамофантики убогие, вы чё там вякали на Шахту? Типо ШД гаплык, т.к. он плохо сыграл с Аустрией? На своё омно смотрите и любуйтесь, кайфуйте и наслаждайтесь!
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+4
Павел Гришин
Вот  весь и уровень суркнамы 
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+2
romeoboss
Лонвейку треба бігти з цего
ДК як наішвидше! Бо це дно
Ответить
+2
CheMP
Где Динама,где? (с) 
Ответить
+2
tiptop69
Валянки
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+2
Алексей
Цыганков правильно, что ушёл с этого болота, лучше поздно чем никогда, желаю и остальным игрокам динамо бежать всп равно игры не будет, будут всем проигрывать 
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+1
Trollface
Отличный матч. Сразу видно уровень команды.
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+1
Vadya
И опять -«Это какой-то позор!»
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+1
donnerwetter
No to co?  За них же Мюллер играл.  
 Все проиграли...  ФКА, Ворскла, Кривбасс, Днепр-1, Шахтёр.  Это и есть вхождение в сезон (с).
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+1
Показать Скрыть 3 ответа
Bulba_sumkin
А чого «невдалий»?)
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+1
Алексей
Чемпионат Украины слабый вот такие и результаты, чемпионат Украины на уровне Лихтенштейна
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0
Алексей
Забарный топ защитник 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Умник
Видел матч несмотря на счет живо играли.
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0
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FunnyCat_____
Что там по форварду? Заслуженные скауты снова работают в поте лица, но коварные рамки трансферного окна не дадут им показать свою профпригодность ?
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-3
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