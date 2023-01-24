Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе

«Динамо» Киев начало подготовку ко второй части сезона с контрольного матча против венского «Рапида». Австрийская команда сумела выиграть со счетом 4:0, один из голов в свои ворота забил защитник Илья Забарный.

Для команды Мирчи Луческу это был первый матч без лидера Виктора Цыганкова.

Динамо Киев - Рапид Вена 0:4

Голы: Забарный, 13 (в свои ворота), Брухшталлер, 32, 48, Мюллер, 80

«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) - Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак - Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев - Ванат (Волошин, 60).