Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Киевляне начали сбор с разгромного поражения
«Динамо» Киев начало подготовку ко второй части сезона с контрольного матча против венского «Рапида». Австрийская команда сумела выиграть со счетом 4:0, один из голов в свои ворота забил защитник Илья Забарный.
Для команды Мирчи Луческу это был первый матч без лидера Виктора Цыганкова.
Динамо Киев - Рапид Вена 0:4
Голы: Забарный, 13 (в свои ворота), Брухшталлер, 32, 48, Мюллер, 80
«Динамо» (первый тайм): Нещерет – Вивчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.
«Динамо» (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) - Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак - Шепелев, Яцык, Андриевский, Диалло, Леднев - Ванат (Волошин, 60).
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