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Товарищеские матчи
Динамо Киев
24.01.2023 16:00 - : -
Рапид Вена
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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 22:14 | Обновлено 23 января 2023, 22:20
363
1

Динамо Киев – Рапид Вена. Прогноз и анонс на товарищеский матч

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23 января 2023, 22:14 | Обновлено 23 января 2023, 22:20
363
1
Динамо Киев – Рапид Вена. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Динамо Киев

Во вторник, 24 января, в Аксу (Анталья) на поле арены «Mardan Sports Complex» состоится товарищеский матч, в котором выяснят отношения киевское «Динамо» и австрийский «Рапид» из Вены. Стартовый свисток в матче прозвучит в 16:00 по киевскому времени.

Динамо Киев

Киевское «Динамо» первую часть сезона в украинской Премьер-лиге завершило на 3-й позиции. В 15-ти матчах подопечные Мирчи Луческу набрали 30 очков – 9 побед, 3 ничьи, 3 поражения.

Под занавес осени-2022 динамовцы отметились в чемпионате Украины серией из 9-ти встреч без поражений – 6 побед, 3 ничьи. В последний раз в УПЛ «Динамо» проигрывало 16 октября, уступив донецкому «Шахтеру» со счетом 1:3.

Для динамовцев столицы Украины встреча с венским «Рапидом» станет первой игрой в новом 2023 году.

Рапид Вена

Венский «Рапид» в турнирной таблице чемпионата Австрии занимает 4-е место. У него 24 очка после 16-ти игр – 7 побед, 3 ничьи, 6 поражений. От лидера сезона – «РБ Зальцбург» – «Рапид» отстает на 15-ть пунктов.

Последние перед паузой игры в австрийской Бундеслиге были сыграны еще в середине ноября. Заполняя простой, «Рапид» вначале сыграл три товарищеских поединка – с «Флоридсдорфером» (2:2), венским «Фирстом» (4:1) и немецким «Шальке» (2:2). Уже в 2023 году на сборе в Турции венцы разгромили земляков из «Донауфельда» (6:0), проиграли «Шленску» из Вроцлава (2:3) и обыграли чешский «Теплице» (3:1). Во всех турецких матчах наставник «Рапида» Зоран Барышич варьировал подопечных на поле, полностью меняя состав в перерыве.

Игра с «Динамо» Киев станет для «Рапида» заключительной в программе подготовки «Рапида». Рестарт сезона он возьмет 3 февраля, когда сыграет с «Вольфсбергом» в 1/4 финала Кубка Австрии.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем матче его номинальные гости – австрийцы – смогут показать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.65 по линии Parimatch.

24 января, вторник

Динамо Киев – Рапид Вена
Аксу (Анталья). «Mardan Sports Complex». 16:00
ТВ-трансляция – YouTube-канал ФК Динамо Киев
Прогноз Sport.ua – 1:2
Parimatch
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Источник Sport.ua
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Gargantua
прогнозы на товарищеские матчи это конечно та еще жесть
по 20 замен, чехарда на поле...
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