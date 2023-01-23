Украина. Премьер лига23 января 2023, 12:30 |
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Динамо – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первый матч киевлян на сборе в Турции
23 января 2023, 12:30 |
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«Динамо» Киев на сборе в Турции запланировало ряд контрольных матчей, а первый из них состоится 24 января. Соперником команды Мирчи Луческу будет венский «Рапид».
Встреча начнется в 16:00.
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