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Украина. Премьер лига
23 января 2023, 12:30 |
804
0

Динамо – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первый матч киевлян на сборе в Турции

23 января 2023, 12:30 |
804
0
Динамо – Рапид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

«Динамо» Киев на сборе в Турции запланировало ряд контрольных матчей, а первый из них состоится 24 января. Соперником команды Мирчи Луческу будет венский «Рапид».

Встреча начнется в 16:00.

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Динамо Киев Рапид Вена смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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