Динамо Киев

Во вторник, 24 января, киевское «Динамо» провело первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «бело-синих» стал многократный чемпион Австрии – венский «Рапид».

Первые спарринги после длительной зимней паузы традиционно даются с трудом, но подопечные Мирчи Луческу начали игру с позиции силы (при этом соперник уже успел сыграть три контрольных матча в Турции и находится в игровом ритме). Сначала Сидорчук с линии штрафной пробил рядом со стойкой, а чуть позже Лонвейк, запирая головой подачу в штрафную, совсем чуть-чуть не попал в рамку ворот.

А вот австрийцы выжали максимум из своего первого полумомента в матче. На 13-й минуте у «Рапида» прошла атака правым флангом, Штрунц прострелил в штрафную, где Забарный, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота – 0:1.

Пропустив, «бело-синие» продолжали владеть территориальным преимуществом, но превратить его в опасные моменты не удавалось. Зато у наших ворот Вивчаренко чуть не повторил «победу» Забарного и не срезал мяч под перекладину собственных ворот, а на 32-й минуте сопернику все же удалось удвоить счет. На этот раз у соперников прошла атака левым флангом, и после передачи в штрафную, которую не удалось перехватить ни одному из динамовских защитников, Бургшталлер с близкого расстояния поразил ворота – 0:2.

Гандикап в два мяча заставил динамовцев повысить темп. И если Забарный после подачи с углового пробил головой неточно, то в случае с мощным выстрелом Лонвейка метров с 20 свое мастерство продемонстрировал вратарь, парировав мяч.

Первый тайм завершился в атаках «Динамо», а вот с началом второй половины игры сопернику удалось довести свое преимущество до разгромного. Это капитан «Рапида» Бургшталлер точным ударом с линии штрафной направил мяч точно в девятку ворот недавнего именинника Нещерета – 0:3.

И снова после пропущенного мяча «бело-синие» имели отличный момент, чтобы забить первый в 2023 году гол. Это вернувшийся из аренды в «Кривбассе» Волошин опасно пробил с линии штрафной, но голкипер и в этом эпизоде сыграл выше всяческих похвал, в прыжке переведя мяч на угловой.

Если динамовцы свои моменты не реализовывали, то у австрийцев в этот вечер была практически стопроцентная реализация. На 80-й минуте «Рапид» заработал право на штрафную в 20-ти метрах от ворот, и Кнасмюллер эффектным ударом направил мяч в сетку – 0:4.

Последние минуты подопечные Мирчи Луческу провели в атаках, в частности, Андриевский ударом со штрафного потревожил голкипера, который в очередной раз спас свои ворота, но в итоге динамовцы так и не смогли забить хотя бы гол престижа.

Итак, «Динамо» стартует на зимних сборах-2023 с болезненного поражения, но это только начало подготовки к возобновлению сезона. Предстоит еще много работы и контрольных матчей, чтобы исправить допущенные ошибки.

Товарищеский матч, 24 января

Динамо (Украина) – Рапид (Австрия) – 0:4

Голы: Забарный (13, автогол), Бургшталлер (32, 47), Кнасмюллер (80).

Динамо (первый тайм): Нещерет – Овчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак – Шепелев, Яцик, Андриевский, Диалло, Леднев – Ванат (Волошин, 60).

Рапид (стартовый состав): Хедль, Кершбаум, Виммер, Бургшталлер, Пейич, Штрунц, Ауэр, Грейль, Освальд, Байич, Керфельд.