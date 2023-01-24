Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо – Рапид Вена – 0:4. Крупное фиаско на сборах. Видео голов и обзор
Товарищеские матчи
Динамо Киев
24.01.2023, FT 0 : 4
Рапид Вена
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 23:05 | Обновлено 24 января 2023, 23:27
336
0

Динамо – Рапид Вена – 0:4. Крупное фиаско на сборах. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 24 января в Турции

24 января 2023, 23:05 | Обновлено 24 января 2023, 23:27
336
0
Динамо – Рапид Вена – 0:4. Крупное фиаско на сборах. Видео голов и обзор
ФК Динамо Киев

Во вторник, 24 января, киевское «Динамо» провело первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником «бело-синих» стал многократный чемпион Австрии – венский «Рапид».

Первые спарринги после длительной зимней паузы традиционно даются с трудом, но подопечные Мирчи Луческу начали игру с позиции силы (при этом соперник уже успел сыграть три контрольных матча в Турции и находится в игровом ритме). Сначала Сидорчук с линии штрафной пробил рядом со стойкой, а чуть позже Лонвейк, запирая головой подачу в штрафную, совсем чуть-чуть не попал в рамку ворот.

А вот австрийцы выжали максимум из своего первого полумомента в матче. На 13-й минуте у «Рапида» прошла атака правым флангом, Штрунц прострелил в штрафную, где Забарный, пытаясь прервать передачу, срезал мяч в свои ворота – 0:1.

Пропустив, «бело-синие» продолжали владеть территориальным преимуществом, но превратить его в опасные моменты не удавалось. Зато у наших ворот Вивчаренко чуть не повторил «победу» Забарного и не срезал мяч под перекладину собственных ворот, а на 32-й минуте сопернику все же удалось удвоить счет. На этот раз у соперников прошла атака левым флангом, и после передачи в штрафную, которую не удалось перехватить ни одному из динамовских защитников, Бургшталлер с близкого расстояния поразил ворота – 0:2.

Гандикап в два мяча заставил динамовцев повысить темп. И если Забарный после подачи с углового пробил головой неточно, то в случае с мощным выстрелом Лонвейка метров с 20 свое мастерство продемонстрировал вратарь, парировав мяч.

Первый тайм завершился в атаках «Динамо», а вот с началом второй половины игры сопернику удалось довести свое преимущество до разгромного. Это капитан «Рапида» Бургшталлер точным ударом с линии штрафной направил мяч точно в девятку ворот недавнего именинника Нещерета – 0:3.

И снова после пропущенного мяча «бело-синие» имели отличный момент, чтобы забить первый в 2023 году гол. Это вернувшийся из аренды в «Кривбассе» Волошин опасно пробил с линии штрафной, но голкипер и в этом эпизоде сыграл выше всяческих похвал, в прыжке переведя мяч на угловой.

Если динамовцы свои моменты не реализовывали, то у австрийцев в этот вечер была практически стопроцентная реализация. На 80-й минуте «Рапид» заработал право на штрафную в 20-ти метрах от ворот, и Кнасмюллер эффектным ударом направил мяч в сетку – 0:4.

Последние минуты подопечные Мирчи Луческу провели в атаках, в частности, Андриевский ударом со штрафного потревожил голкипера, который в очередной раз спас свои ворота, но в итоге динамовцы так и не смогли забить хотя бы гол престижа.

Итак, «Динамо» стартует на зимних сборах-2023 с болезненного поражения, но это только начало подготовки к возобновлению сезона. Предстоит еще много работы и контрольных матчей, чтобы исправить допущенные ошибки.

Товарищеский матч, 24 января

Динамо (Украина) – Рапид (Австрия) – 0:4

Голы: Забарный (13, автогол), Бургшталлер (32, 47), Кнасмюллер (80).

Динамо (первый тайм): Нещерет – Овчаренко, Забарный, Попов, Кендзера – Сидорчук, Кабаев, Гармаш, Караваев, Лонвейк – Ванат.

Динамо (второй тайм): Нещерет (Моргун, 75) – Кравченко, Сирота, Бурда, Дубинчак – Шепелев, Яцик, Андриевский, Диалло, Леднев – Ванат (Волошин, 60).

Рапид (стартовый состав): Хедль, Кершбаум, Виммер, Бургшталлер, Пейич, Штрунц, Ауэр, Грейль, Освальд, Байич, Керфельд.

По теме:
Старт Ротаня. Александрия уступила в матче с 7 голами
Два поражения за день. Ворскла уступила сопернику из Сербии
Стало известно, в какой клуб перейдет Кулач
Динамо Киев товарищеские матчи Рапид Вена контрольные матчи УПЛ видео голов и обзор Динамо - Рапид Вена
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала
Футбол | 24 января 2023, 13:30 0
«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала
«Если не нужен – заберем обратно». Шахтер хотел вернуть легионера из Реала

Сергей Палкин раскрыл итоги переговоров по Винисиусу Тобиасу

ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
Футбол | 24 января 2023, 15:35 7
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»

Президент УАФ анонсировал предстоящее назначение главного тренера

Помог Мудрик. АПЛ установила новый зимний трансферный рекорд
Футбол | 24.01.2023, 20:27
Помог Мудрик. АПЛ установила новый зимний трансферный рекорд
Помог Мудрик. АПЛ установила новый зимний трансферный рекорд
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Футбол | 24.01.2023, 17:53
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 24.01.2023, 14:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
23.01.2023, 17:45 6
Футбол
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
24.01.2023, 01:40 64
Футбол
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
Поедет к Роналду? Месси не хочет продлевать контракт с ПСЖ. Названа причина
23.01.2023, 18:06 5
Футбол
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
24.01.2023, 06:17 7
Футбол
Первая ракетка – на выход. Известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
Первая ракетка – на выход. Известна половина участниц 1/4 финала Aus Open
22.01.2023, 17:18
Теннис
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
24.01.2023, 02:18 5
Другие виды
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
23.01.2023, 12:45
Теннис
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
24.01.2023, 15:56
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности