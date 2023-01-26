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Украина. Премьер лига
26 января 2023, 23:59 | Обновлено 27 января 2023, 00:19
186
0

КАРАВАЕВ: «Нельзя так проигрывать. Смотрели матч с Рапидом, сделали выводы»

Полузащитник «Динамо» рассказал о конкуренции и тренировочном процессе

26 января 2023, 23:59 | Обновлено 27 января 2023, 00:19
186
0
КАРАВАЕВ: «Нельзя так проигрывать. Смотрели матч с Рапидом, сделали выводы»
ФК Динамо Киев. Сидорчук и Караваев

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Караваев рассказал о конкуренции в составе бело-синих, важности товарищеских матчей на сборах, а также о тренировочном процессе команды.

– Какие можно подвести итоги первой недели команды на сборах?

– Прежде всего, мы имеем очень большую физическую нагрузку, потому что проводим по две тренировки в день. Они включают и тренажерный зал, и беговые упражнения, и работу с мячом. Тренировки достаточно утомительны, однако мы знаем, что начало сборов нужно немного перетерпеть, а дальше занятия пойдут уже легче, будем готовиться к чемпионату.

– Первая неделя на сборах была самой тяжелой?

– Она всегда была такой. Трудными были и первые дни, когда мы тренировались в Киеве, ведь и холод сказывался, и смена полей с искусственного на натуральное. Смена покрытия дает большую нагрузку на организм. Но все готовы и хорошо знают свое дело.

– Динамо столкнулось с критикой после первого контрольного матча на сборах. Какие выводы можно сделать по итогам встречи с Рапидом?

– Для нашей команды результат всегда будет главным – товарищеский это матч или официальный. Потому мы не имеем права проигрывать с таким счетом. На следующий день пересмотрели игру с Рапидом и сделали выводы. Конечно, мы работали под нагрузками, было сложно, но следующие матчи будем играть уже по-другому. После каждого спарринга будем вносить коррективы в игру и иначе будем действовать в определенных моментах, чтобы не допускать таких ошибок.

– Рапид уже два месяца проводил сборы, тогда как для киевской команды это был только четвертый день тренировок.

– Помню, как год назад мы уже завершали подготовку и проводили матч с командой, которая только приехала на сборы. Тогда было очень легко действовать против соперников, ведь ты уже готов, есть много сил и быстро принимаешь решения. В начале сборов это труднее. Поэтому с одной стороны хорошо, что мы сыграли с таким квалифицированным и мотивированным соперником, как Рапид, а с другой – было сложно, потому что они были уже готовы, а мы работали под нагрузками.

– После ухода Виктора Цыганкова в команде развернулась конкуренция на правом фланге...

– Мне безразлично, где играть, главное – приносить пользу команде. Уже больше трех лет, которые провел в Динамо, я играю на разных позициях и, надеюсь, приношу пользу своим присутствием на поле. Поэтому если тренер будет видеть меня в этом амплуа или фланговым защитником, буду играть там. Как я уже сказал, главное – выходить на поле и приносить пользу.

События матча

80’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рапид Вена.
48’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рапид Вена.
32’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рапид Вена.
13’
ГОЛ ! Автогол забил игрок команды Динамо Киев.
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Источник ФК Динамо Киев
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