Вместе с Зинченко, но пока без Мудрика. Названа сборная сезона АПЛ

Авторитетный портал 90min составил сборную АПЛ по итогам первой половины сезона.

Команды чемпионата Англии по футболу сыграли половину поединков сезона 2022/23. Сейчас на первом месте в таблице АПЛ идет лондонский «Арсенал», за который выступает украинский защитник Александр Зинченко.

Символическая сборная АПЛ первой половины сезона 2022/23:

Вратарь: Ник Поуп (Ньюкасл)



Защитники: Киран Триппьер (Ньюкасл), Габриэль Магальяйнс (Арсенал), Свен Ботман (Ньюкасл), Александр Зинченко (Арсенал)



Полузащитники: Букайо Сака (Арсенал), Каземиро (Манчестер Юнайтед), Мартин Эдегор (Арсенал)



Нападающие: Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед), Гарри Кейн (Тоттенхэм), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити)

Интересно, что не смотря на то, что Зинченко пропустил 7 матчей АПЛ в этом сезоне, он все равно был включен в эту сборную.

Отметим, что в АПЛ также играют еще два украинца: Виталий Миколенко («Эвертон») и Михаил Мудрик («Челси»). Миколенко хоть и является игроком основы «ирисок», но команда показывает далеко не лучшие результаты и находится в подвале турнирной таблицы. Мудрик, в свою очередь, только перешел к «синим» и провел невероятный дебютный матч в футболке «пенсионеров» против «Ливерпуля».