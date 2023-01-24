Два поражения за день. Ворскла уступила сопернику из Сербии

«Ворскла» 24 января в рамках тренировочного сбора провела два контрольных матча. Утром команда уступила команде из Косово «Дуканджини» 1:2, а вечером проиграла сербскому «Напредаку» со счетом 0:1.

Ворскла - Напредак 0:1

Ворскла (стартовый состав): Ризнык, Бацула, Черныш, Чеснаков, Фелипе, Кравчук, игрок на просмотре, Мельничук, Скляр, Степанюк, Прус

Ворскла пропустила с пенальти, а свой пенальти не реализовал Денис Олейник.