Украина. Премьер лига24 января 2023, 19:27 |
472
0
Два поражения за день. Ворскла уступила сопернику из Сербии
Команда Скрипника минимально уступила в обоих матчах
24 января 2023, 19:27 |
472
0
«Ворскла» 24 января в рамках тренировочного сбора провела два контрольных матча. Утром команда уступила команде из Косово «Дуканджини» 1:2, а вечером проиграла сербскому «Напредаку» со счетом 0:1.
Ворскла - Напредак 0:1
Ворскла (стартовый состав): Ризнык, Бацула, Черныш, Чеснаков, Фелипе, Кравчук, игрок на просмотре, Мельничук, Скляр, Степанюк, Прус
Ворскла пропустила с пенальти, а свой пенальти не реализовал Денис Олейник.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Настройте свою личную ленту новостейНастроить ленту
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Война | 23 января 2023, 21:31 8
Эдуард Кострица защищал Украину от оккупантов
Футбол | 24 января 2023, 16:05 6
Президент УАФ – об уголовных делах против УАФ
Футбол | 24.01.2023, 18:11
Бокс | 23.01.2023, 20:34
Другие виды | 24.01.2023, 02:18
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.01.2023, 07:20 7
23.01.2023, 19:25 3
23.01.2023, 19:00 8
22.01.2023, 20:25 27
24.01.2023, 14:00
23.01.2023, 17:45 6
24.01.2023, 13:45 4
Теннис