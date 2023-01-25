Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Ворскла» и ФК «Напредак». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Сербии.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Напредак – 0:1



Видео голов и обзор матча: