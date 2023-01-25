Украина. Премьер лига25 января 2023, 01:50 | Обновлено 25 января 2023, 02:11
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Ворскла – Напредак – 0:1. Как Олейник не забил пенальти. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзоор товарищеского матча
25 января 2023, 01:50 | Обновлено 25 января 2023, 02:11
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Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Ворскла» и ФК «Напредак». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Сербии.
Товарищеский матч. 24 января
Ворскла – Напредак – 0:1
Видео голов и обзор матча:
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