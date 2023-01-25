Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Напредак – 0:1. Как Олейник не забил пенальти. Видео гола и обзор
Товарищеские матчи
Ворскла
24.01.2023, FT 0 : 1
Напредак
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 01:50 | Обновлено 25 января 2023, 02:11
20
0

Ворскла – Напредак – 0:1. Как Олейник не забил пенальти. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзоор товарищеского матча

25 января 2023, 01:50 | Обновлено 25 января 2023, 02:11
20
0
Ворскла – Напредак – 0:1. Как Олейник не забил пенальти. Видео гола и обзор
ФК Ворскла

Во вторник, 24 января, состоялся товарищеский матч между украинским клубом «Ворскла» и ФК «Напредак». Игра завершилась со счетом 0:1 в пользу команды из Сербии.

Товарищеский матч. 24 января

Ворскла – Напредак – 0:1

Видео голов и обзор матча:

По теме:
Черноморец – Спартак Варна – 1:1. Гол Гладкого пяткой. Видео голов
Динамо – Рапид Вена – 0:4. Крупное фиаско на сборах. Видео голов и обзор
Старт Ротаня. Александрия уступила в матче с 7 голами
Ворскла Полтава Напредак видео голов и обзор Денис Олейник товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Биатлон | 24 января 2023, 15:56 0
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023

Тарасюк – 18-я, Шейгас – 23-я

Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6
Футбол | 24 января 2023, 23:39 1
Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6
Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6

Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг»

Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Футбол | 24.01.2023, 06:17
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
Футбол | 24.01.2023, 21:05
Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
Очень мало. Брайтон предложил за Матвиенко 11 миллионов евро
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Футбол | 24.01.2023, 17:53
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Неудачный старт. Динамо пропустило четыре гола в первом матче на сборе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
23.01.2023, 11:57 5
Футбол
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
24.01.2023, 02:18 5
Другие виды
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
23.01.2023, 20:34 3
Бокс
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
ЗИНЧЕНКО – о проверке 3-го гола VAR: «Стадион не дышал в течение 10 секунд»
23.01.2023, 08:34 2
Футбол
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
Зинченкидиньо – игрок матча с МЮ. Болельщики Арсенала в восторге
23.01.2023, 19:00 8
Футбол
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
24.01.2023, 14:15 13
Футбол
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
23.01.2023, 23:23 6
Война
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
23.01.2023, 21:31 8
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности