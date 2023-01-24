Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции. За день полтавчане проведут уже вторую игру.

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Первым соперником был «Дукаджини» (Косово). Полтавчане проиграли со счетом 1:2.

Во второй игре в 15:15 оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.

Ворскла – Напредак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция