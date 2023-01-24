Украина. Премьер лига24 января 2023, 15:09 |
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Ворскла – Напредак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 15:15 видеотрансляцию товарищеского матча
24 января 2023, 15:09 |
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Полтавская «Ворскла» проводит контрольный матч на зимних сборах в Турции. За день полтавчане проведут уже вторую игру.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Первым соперником был «Дукаджини» (Косово). Полтавчане проиграли со счетом 1:2.
Во второй игре в 15:15 оппонентом будет команда «Напредак» (Крушевац) из Сербии.
Ворскла – Напредак. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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