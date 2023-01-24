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Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2023, FT 1 : 1
Кельн
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Германия
24 января 2023, 23:39 | Обновлено 25 января 2023, 00:16
576
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Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6

Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг»

24 января 2023, 23:39 | Обновлено 25 января 2023, 00:16
576
1
Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Крайне интересные результаты зафиксированы 24 января в 17-м туре Бундеслиги.

«Бавария» еле спаслась в игре с «Кельном» (1:1). Киммих забил в ворота «Козлов» спасительный гол на 90-1 минуте

Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». «Волки» забили сопернику 5 мячей, а «Быки» – аж 6.

«Бавария», хотя второй раз подряд сыграла вничью, но лидирует в Бундеслиге (36 очков).

Бундеслига. 17-й тур

Бавария Мюнхен – Кельн – 1:1

Голы: Киммих, 90 – Скири, 4

Шальке – РБ Лейпциг – 1:6

Голы: Кодзуки, 56 – Андре Силва, 7, Хенрикс, 15, Андре Силва, 44, Вернер, 45+2, Ольмо, 83, Поульсен, 89

Герта Берлин – Вольфсбург – 0:5

Голы: Сванберг, 4, Арнольд, 31, Винд, 34, Баку, 72, Мармуш, 86.

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2

Голы: Крамарич, 11, 90+4 – Гирасси, 45+5, Эндо, 77

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Крайние два тура в Германии капец какие результативные. При чем голы бьют в конце таймов. Очень много голов в конце поединка лупят. Наверно, соскучились по футбику.
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