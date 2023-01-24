Бавария еле спаслась в игре с Козлами. Волки забили 5 мячей, а Быки – аж 6
Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг»
Крайне интересные результаты зафиксированы 24 января в 17-м туре Бундеслиги.
«Бавария» еле спаслась в игре с «Кельном» (1:1). Киммих забил в ворота «Козлов» спасительный гол на 90-1 минуте
Крупными победами в туре отметились «Вольфсбург» и «РБ Лейпциг». «Волки» забили сопернику 5 мячей, а «Быки» – аж 6.
«Бавария», хотя второй раз подряд сыграла вничью, но лидирует в Бундеслиге (36 очков).
Бундеслига. 17-й тур
Бавария Мюнхен – Кельн – 1:1
Голы: Киммих, 90 – Скири, 4
Шальке – РБ Лейпциг – 1:6
Голы: Кодзуки, 56 – Андре Силва, 7, Хенрикс, 15, Андре Силва, 44, Вернер, 45+2, Ольмо, 83, Поульсен, 89
Герта Берлин – Вольфсбург – 0:5
Голы: Сванберг, 4, Арнольд, 31, Винд, 34, Баку, 72, Мармуш, 86.
Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2
Голы: Крамарич, 11, 90+4 – Гирасси, 45+5, Эндо, 77
Турнирная таблица
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