Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Бундеслига. Спасение Баварии, развлечение Вольфсбурга и РБ Лейпцига
Чемпионат Германии
Бавария
24.01.2023, FT 1 : 1
Кельн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Германия
25 января 2023, 04:25 |
89
0

ВИДЕО. Бундеслига. Спасение Баварии, развлечение Вольфсбурга и РБ Лейпцига

Смотрите видеообзор четырех матчей чемпионата Германии по футболу

25 января 2023, 04:25 |
89
0
ВИДЕО. Бундеслига. Спасение Баварии, развлечение Вольфсбурга и РБ Лейпцига
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 января, состоялись четыре матча чемпионата Германии по футболу.

Центральным поединком игрового дня был матч «Бавария» – «Кельн». Мюнхенский клуб проигрывал до 90 минуты со счетом 0:1, однако смог вырвать ничью.

«Вольфсбург» разгромил в гостях «Герту» со счетом 5:0, а «РБ Лейпциг» в свою очередь не оставил шансов «Шальке» – 6:1. Также «Хоффенхайм» и «Штутгарт» расписали ничью со счетом 2:2.

Бундеслига. 17-й тур. 24 января

Шальке – РБ Лейпциг – 1:6

Бавария – Кельн – 1:1

Герта – Вольфсбург – 0:5

(ожидайте позже)

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2

(ожидайте позже)

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Йосуа Киммих (Бавария).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Эллиес Схири (Кельн).
По теме:
Лацио – Милан – 4:0. Крах россонери. Видео голов и обзор матча
Саутгемптон – Ньюкасл – 0:1. Сороки почти на Уэмбли. Видео гола и обзор
Ворскла – Дукаджини – 1:2. Поражение от команды Даллку. Видео голов и обзор
Бавария Бавария - Кельн Кельн Шальке РБ Лейпциг Герта Вольфсбург Хоффенхайм Штутгарт Бундеслига чемпионат Германии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Биатлон | 24 января 2023, 15:56 0
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023
Есть первое золото! Александра Меркушина выиграла спринт ЕЮОФ-2023

Тарасюк – 18-я, Шейгас – 23-я

Источник: США могут передать Украине около 30 танков Abrams
Война | 25 января 2023, 00:40 3
Источник: США могут передать Украине около 30 танков Abrams
Источник: США могут передать Украине около 30 танков Abrams

США продолжают финансировать закупку оружия и оборудования для Украины

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились воспитанником Шахтера и Динамо
Футбол | 25.01.2023, 03:20
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились воспитанником Шахтера и Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты усилились воспитанником Шахтера и Динамо
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
Футбол | 24.01.2023, 15:35
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Футбол | 24.01.2023, 14:15
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
Дождаться Ярмоленко. Кто заменит Цыганкова в Динамо
23.01.2023, 18:00 18
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня интересует только бой столетия против Усика»
Тайсон ФЬЮРИ: «Меня интересует только бой столетия против Усика»
23.01.2023, 13:29 6
Бокс
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
ЧМ-2023 по гандболу среди мужчин. Расписание и результаты (обновляется)
24.01.2023, 02:18 5
Другие виды
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
Три американца. Стали известны все участники 1/4 финала Australian Open
23.01.2023, 12:45
Теннис
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
23.01.2023, 19:25 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
23.01.2023, 17:45 6
Футбол
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
23.01.2023, 11:57 5
Футбол
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
23.01.2023, 20:34 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности