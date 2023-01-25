ВИДЕО. Бундеслига. Спасение Баварии, развлечение Вольфсбурга и РБ Лейпцига

Во вторник, 24 января, состоялись четыре матча чемпионата Германии по футболу.

Центральным поединком игрового дня был матч «Бавария» – «Кельн». Мюнхенский клуб проигрывал до 90 минуты со счетом 0:1, однако смог вырвать ничью.

«Вольфсбург» разгромил в гостях «Герту» со счетом 5:0, а «РБ Лейпциг» в свою очередь не оставил шансов «Шальке» – 6:1. Также «Хоффенхайм» и «Штутгарт» расписали ничью со счетом 2:2.

Бундеслига. 17-й тур. 24 января

Шальке – РБ Лейпциг – 1:6

Бавария – Кельн – 1:1

Герта – Вольфсбург – 0:5

(ожидайте позже)

Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2

(ожидайте позже)