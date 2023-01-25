ВИДЕО. Бундеслига. Спасение Баварии, развлечение Вольфсбурга и РБ Лейпцига
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Во вторник, 24 января, состоялись четыре матча чемпионата Германии по футболу.
Центральным поединком игрового дня был матч «Бавария» – «Кельн». Мюнхенский клуб проигрывал до 90 минуты со счетом 0:1, однако смог вырвать ничью.
«Вольфсбург» разгромил в гостях «Герту» со счетом 5:0, а «РБ Лейпциг» в свою очередь не оставил шансов «Шальке» – 6:1. Также «Хоффенхайм» и «Штутгарт» расписали ничью со счетом 2:2.
Бундеслига. 17-й тур. 24 января
Шальке – РБ Лейпциг – 1:6
Бавария – Кельн – 1:1
Герта – Вольфсбург – 0:5
(ожидайте позже)
Хоффенхайм – Штутгарт – 2:2
(ожидайте позже)
События матча
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