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Англия
24 января 2023, 13:00 | Обновлено 24 января 2023, 13:23
1034
2

Изжога от ирисок: Эвертон уволил Лэмпарда

Валерий Василенко – о закономерной отставке Френка. И о крахе потенциального великого тренера

24 января 2023, 13:00 | Обновлено 24 января 2023, 13:23
1034
2
Изжога от ирисок: Эвертон уволил Лэмпарда
Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард

Не получилось. От слова «совсем». Ведомый Френком Лэмпардом «Эвертон» прочно забуксовал на дне турнирной таблицы. После двадцати туров в активе «ирисок» лишь пятнадцать очков, три победы и пятнадцать забитых мячей. Итог: предпоследнее, девятнадцатое место в таблице (хотя у идущего последним «Саутгемптона» столько же турнирных баллов).

Впервые в истории АПЛ «Эвертон» очень близок к понижению в классе. Игра, которую показывает ливерпульская команда, вызывает лишь уныние и апатию. Не видно даже проблесков минимальной надежды – тех необходимых «лучиков света», благодаря которым можно исправить ситуацию. Поэтому все закономерно, логично и правильно: руководство «Эвертона» отправило Френки Лэмпарда в отставку.

Вместе с уже бывшим коучем «ирисок» покинули клуб и все его ассистенты. Хорошо обставленная история завершилась громким провалом. И если «Эвертон» найдет себе нового коуча, причем найдет оперативно, то найти новую достойную работу бывшему рулевому мерсисайдцев будет очень и очень проблематично. В свои 44 года Френка уже можно считать «сбитым летчиком».

***

Лэмпард на посту наставника «Эвертона» не протянул и года. Его назначили 31 января прошлого года, а уволили 23 января 2023-го. За это время молодой специалист провел во главе «ирисок» 44 поединка. Побед одержано лишь 12-ть. Есть вопросы, почему Френки указали на дверь?

Справедливости ради нужно отметить, что и даже более известным и более опытным наставникам – предшественникам Лэмпарда – не удавалось провести хотя бы два полных сезона на тренерском мостике. «Эвертон» последние годы (после ухода Роберто Мартинеса) – английский аналог «палаты номер шесть». Со всеми вытекающими: повышенной температурой, завышенными ожиданиями и очень высокой текучкой кадров. Ситуацию на лучшее не смог исправить даже такой мэтр, как Карло Анчелотти.

Не получилось и у Рафы Бенитеса, вместо которого и приходил Лэмпард.

Getty Images/Global Images Ukraine

Лэмпс в минувшем сезоне принял «Эвертон», идущий на 16 месте. От зоны вылета ливерпульцев отделяли тогда четыре очка. Из отмерянных турнирной дистанцией двадцати поединков Лэмпард проиграл одиннадцать.

То есть, приход нового главного тренера не стал спасительным кругом для «Эвертона»: команда и при Лэмпарде продолжала ходить по лезвию бритвы, при любом неосторожном движении норовя свалиться на турнирное дно.

Да что там говорить: в девяти стартовых поединках Лэмпарда на «Гудисон Парк» его команда потерпела семь поражений. Уже тогда было очевидно, что не по Сеньке шапка. Уже тогда было понятно, что ничего кардинально нового бывшая легенда «Челси» и сборной Англии «Эвертону» не сможет дать.

Но Фархад Мошири, собственник клуба, в тот раз проявил терпение. Да и, наверное, действительно было бы опрометчиво поменять тренера, пускай и после стартового провала, приход которого был обставлен в клубе, как некий «ренессанс».

Тем более, что затем «ириски» пришли в себя. И таки успели выкарабкаться из турнирной пропасти.

Отдельная эмоциональная вспышка – решающая игра против «Кристал Пэлас» (в предпоследнем туре прошлого сезона): «Эвертон» уступал 0:2, но сумел не только сравнять счет, но и вырвать победу – 3:2. После финального свистка на поле была куча мала. Праздновали продолжение элитной прописки не только футболисты, но и выбежавшие на газон болельщики. Лэмпард получил «индульгенцию» на следующий сезон. Тот матч Френки назовет одним из самых запоминающихся в его тренерской карьере.

***

Новый сезон «Эвертон» начал более-менее. Осенью команда болталась в середине турнирной таблицы. На большее от нее сейчас никто и не рассчитывал, поэтому ее наставник мог немного расслабиться.

Но дальше случился провал. Девять поражений в последних двенадцати поединках АПЛ. А если говорить о самых последних играх, то «Эвертон» проиграл шесть матчей из семи. Это явно «чемпионский» график. Только не на пути к «золоту», а на пути в Чемпионшип.

В этот раз Мошири не стал терпеть, и в телефонном разговоре с Лэмпардом отправил тренера в отставку. Мне кажется, что сказать что-либо внятное в свою защиту Френк не мог. Дело и правда было дрянь.

Да, при желании можно упомянуть избытую тему о том, что клубный менеджмент «Эвертона» вряд ли можно считать самым профессиональным в Лиге, что клубная академия уже давно не взращивает талантов типа Руни, что скауты редко находят на трансферном рынке по-настоящему стоящее усиление (за исключением Миколенко и Ивоби). Скорее всего, это тоже будет правдой.

Но правда и то, что даже не при самом профессиональном руководстве «Эвертон» остается вполне благополучным с точки зрения финансирования клубом. И вполне привлекательным проектом. Не говоря уже о славной истории и не забытых амбициях.

Этому клубу просто нужно было найти «своего» тренера. Такого, как Дэвид Мойес. Или, хотя бы, как Роберто Мартинес.

Getty Images/Global Images Ukraine. Френк Лэмпард и Дэвид Мойес

На «Гудисон Парке» считали, что новым Мойесом станет Лэмпард. И просчитались.

В принципе, оснований для оптимизма изначально было с гулькин нос. Тренер-Лэмпард до прихода в «Эвертон» ничем себя не проявил. Начинал он в «Дерби Каунти», с которым не сумел выйти в Премьер-лигу. Тем не менее, далее было повышение – его позвал родной «Челси».

В первом сезоне во главе «синих» – четвертое место, которое в условиях «трансферного бана» посчитали успехом. Однако, когда клуб начал серьезные кадровые вливания, Френк не справился с задачей. Неутешительная восьмиматчевая серия, в которой было добыто лишь две победы, стоила Лэмпарду работы на «Стемфорд Бридж».

Его подобрал «Эвертон». Что-то среднее между «Дерби Каунти» и «Челси». Казавшееся идеальным место для прогресса, для восстановления репутации, для последующей блестящей карьеры.

Но и там не срослось. Лэмпард не был гибким тренером, он не умел противостоять коллективам ни сильнее его уже бывшей команды, ни слабее ее по потенциалу. Кроме каких-то локальных успехов – типа побед над «Челси» или «МЮ», – Френк во главе «Эвертона» не запомнился ровным счетом ничем.

Поэтому и был вынужден уйти.

И очень даже может быть, что в этот раз Лэмпс уйдет в тренерское небытие.

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статьи эксклюзив Френк Лэмпард Эвертон
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
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DK1961
Не по теме:Донецький "Шахтар" оскаржить рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) по справі проти ФІФА. Про це заявив генеральний директор "гірників" Сергій Палкін."Ми не задоволені рішенням CAS і збираємося подати апеляцію. Ми звернемося до Федерального суду Швейцарії, до Європейської комісії, тому що вважаємо, що ФІФА порушила антимонопольне законодавство. Якщо ФІФА продовжить використовувати це правило наприкінці сезону, багато гравців, яких ми підписали, призупинять свої контракти і ми втратимо їх безкоштовно.До червня 2023 року наш збиток складе 40 мільйонів євро. Якщо ФІФА продовжить це правило, то вони збільшаться до 70 мільйонів. У деяких гравців закінчаться контракти, і наші збитки зростуть.Ми також зустрінемося з Європейською асоціацією клубів (ECA) для створення ряду документів, які змінять систему, що дозволить нам виграти судові процеси з ФІФА", – сказав Палкін.Нагадаємо, "Шахтар" вимагав скасувати рішення ФІФА про призупинення контрактів легіонерів та відшкодувати збитки у розмірі 50 мільйонів євро. CAS відхилив апеляцію і визначив, що Міжнародна федерація футболу не порушила жодних юридичних норм.___________________________________________________________________
_______________________Слишком активная позиция Ахметова (в погоне за компенсацией его ЛИЧНЫХ убытков) может привести к тому, что Шахтер будет при любом случае гнобиться ФИФА и УЕФА. При том, что эти насквозь прокоррумпированные организации мстить очень даже хорошо умеют.
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