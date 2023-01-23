ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон уволил Лэмпарда. У Миколенко будет новый тренер
В текущем сезоне «ириски» занимают лишь 19-е место в АПЛ среди 20 команд
Английский наставник Фрэнк Лэмпард отправлен в отставку с поста главного тренера клуба «Эвертон».
В официальном сообщении сказано: «Правление клуба приняло единогласное решение освободить Лэмпарда от обязанностей главного тренера».
Пол Тейт и Лейтон Бейнс будут проводить тренировки до тех пор, пока не будет назначен новый коуч.
В текущем сезоне «Эвертон» занимает лишь 19-е место в АПЛ среди 20 команд (15 очков в 20 матчах).
Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января 2022 года, подписав контракт до июня 2024. Под руководством Лэмпарда «Эвертон» сыграл 44 матча (12 побед, 8 ничьих и 24 поражения).
В карьере игрока Фрэнк стал лучшим снайпером в истории «Челси» (211 голов) и лучшим бомбардиром АПЛ среди хабеков (177).
#EFC can confirm that Frank Lampard has left his post as Senior Men’s First Team Manager today.— Everton (@Everton) January 23, 2023
Paul Tait and Leighton Baines will take training until a new manager is appointed.
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