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Англия
23 января 2023, 22:20 | Обновлено 23 января 2023, 22:41
1386
7

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон уволил Лэмпарда. У Миколенко будет новый тренер

В текущем сезоне «ириски» занимают лишь 19-е место в АПЛ среди 20 команд

23 января 2023, 22:20 | Обновлено 23 января 2023, 22:41
1386
7
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон уволил Лэмпарда. У Миколенко будет новый тренер
Getty Images/Global Images Ukraine. Миколенко и Лэмпард

Английский наставник Фрэнк Лэмпард отправлен в отставку с поста главного тренера клуба «Эвертон».

В официальном сообщении сказано: «Правление клуба приняло единогласное решение освободить Лэмпарда от обязанностей главного тренера».

Пол Тейт и Лейтон Бейнс будут проводить тренировки до тех пор, пока не будет назначен новый коуч.

В текущем сезоне «Эвертон» занимает лишь 19-е место в АПЛ среди 20 команд (15 очков в 20 матчах).

Лэмпард возглавил «Эвертон» в конце января 2022 года, подписав контракт до июня 2024. Под руководством Лэмпарда «Эвертон» сыграл 44 матча (12 побед, 8 ничьих и 24 поражения).

В карьере игрока Фрэнк стал лучшим снайпером в истории «Челси» (211 голов) и лучшим бомбардиром АПЛ среди хабеков (177).

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Источник: Эвертон отправил в отставку Лэмпарда
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Эвертон Фрэнк Лэмпард отставка Виталий Миколенко Лейтон Бейнс Пол Тейт
Источник ФК Эвертон
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MrStepanovM .
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+3
Octopus
Тед Лассо - новый тренер Эвертона!
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+2
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Remark
Лэмпард - это аля Шева в тренерстве, только британец)
Результаты Эвертона просто кошмарные. 
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