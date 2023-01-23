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Англия
23 января 2023, 20:55 | Обновлено 23 января 2023, 21:23
2565
0

Сумасшедший, бравший Чемпионшип. Кто будет коучем Миколенка в Эвертоне?

Главный претендент на замену Фрэнку Лэмпарду – Марсело Бьелса

23 января 2023, 20:55 | Обновлено 23 января 2023, 21:23
2565
0
Сумасшедший, бравший Чемпионшип. Кто будет коучем Миколенка в Эвертоне?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марсело Бьелса

В понедельник, 22 января, источник сообщил, что главный тренер английского футбольного клуба «Эвертон», в котором выступает украинский защитник Виталий Миколенко, Фрэнк Лэмпард был уволен с поста наставника команды.

Сообщается, что главным претендентом на замену английскому специалисту является аргентинец Марсело Бьелса, по прозвищу «сумасшедший» (El Loco), которое он получил у себя на родине еще в начале тренерской карьеры. Дело в том, что его методы достаточно нестандартны, однако он буквально «живет футболом».

Последним клубом, который тренировал Бьелса, был «Лидс». Он проработал в клубе с 2018 по 2022 года и выиграл вместе с ним Чемпионшип в 2019 году.

За свою тренерскую карьеру Бьелса также возглавлял испанские «Эспаньол» и «Атлетик», сборные Аргентины и Чили, французские «Марсель» и «Лилль», и «Лацио» из Италии.

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Источник: Эвертон отправил в отставку Лэмпарда
Марсело Бьелса Фрэнк Лэмпард назначение тренера Эвертон Виталий Миколенко Лидс
Источник Daily Mail
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