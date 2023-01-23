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Англия
23 января 2023, 17:38 | Обновлено 23 января 2023, 17:51
558
2

Источник: Эвертон отправил в отставку Лэмпарда

Исполнять обязанности главного тренера будут наставники команд U-18 и U-21

23 января 2023, 17:38 | Обновлено 23 января 2023, 17:51
558
2
Источник: Эвертон отправил в отставку Лэмпарда
Sky Sports. Фрэнк Лэмпард

Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Пока «Эвертон» ищет нового коуча, тренировать основную команду будут тренеры команд «Эвертона» U-18 и U-21 Лейтон Бейнс и Пол Тейт.

«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рискуя вылететь в Чемпионшип.

В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.

Ранее сообщалось, что Руни может возглавить «Эвертон».

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Фрэнк Лэмпард отставка Эвертон
Источник Фабрицио Романо
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Gargantua
они даже не подыскали замену
неужели не было очевидно?
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AK.228
Нарешті 
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