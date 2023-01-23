Источник: Эвертон отправил в отставку Лэмпарда
Исполнять обязанности главного тренера будут наставники команд U-18 и U-21
Главный тренер ливерпульского «Эвертона» Фрэнк Лэмпард был отправлен в отставку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Пока «Эвертон» ищет нового коуча, тренировать основную команду будут тренеры команд «Эвертона» U-18 и U-21 Лейтон Бейнс и Пол Тейт.
«Эвертон» в 20 матчах набрал 15 очков и занимает предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице АПЛ, рискуя вылететь в Чемпионшип.
В следующем туре чемпионата Англии «Эвертон» сыграет с «Арсеналом». Встреча состоится 4 февраля в Ливерпуле.
Ранее сообщалось, что Руни может возглавить «Эвертон».
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