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  4. Замена Лэмпарду. Руни может возглавить Эвертон
Англия
05 января 2023, 02:20 | Обновлено 05 января 2023, 02:36
93
0

Замена Лэмпарду. Руни может возглавить Эвертон

В настоящий момент 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС

05 января 2023, 02:20 | Обновлено 05 января 2023, 02:36
93
0
Замена Лэмпарду. Руни может возглавить Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

В ближайшее время тренерская перестановка может произойти в «Эвертоне». Фрэнк Лэмпард оказался на грани увольнения после того, как «ириски» на своем поле проиграли «Брайтону» с результатом 1:4.

Фаворитом на назначение главным тренером «Эвертона» после отставки Фрэнка Лэмпарда является Уэйн Руни. В настоящий момент 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС.

Отметим, что Уэйн Руни является воспитанником академии «Эвертона». За первую команду «ирисок» Руни провел 117 официальных матчей, в которых забил 28 голов и отдал 8 результативных передач на партнеров.

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Уэйн Руни Эвертон Фрэнк Лэмпард
Источник Manchester Evening News
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