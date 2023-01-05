Замена Лэмпарду. Руни может возглавить Эвертон
В настоящий момент 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС
В ближайшее время тренерская перестановка может произойти в «Эвертоне». Фрэнк Лэмпард оказался на грани увольнения после того, как «ириски» на своем поле проиграли «Брайтону» с результатом 1:4.
Фаворитом на назначение главным тренером «Эвертона» после отставки Фрэнка Лэмпарда является Уэйн Руни. В настоящий момент 37-летний англичанин возглавляет «Ди Си Юнайтед» в МЛС.
Отметим, что Уэйн Руни является воспитанником академии «Эвертона». За первую команду «ирисок» Руни провел 117 официальных матчей, в которых забил 28 голов и отдал 8 результативных передач на партнеров.
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