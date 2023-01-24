«Во всем виноват ГМС». Павелко намекнул на коррупционные схемы Суркиса

24 января проходит встреча журналистов с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.

Мероприятие проходит в Киеве в Доме футбола.

Павелко рассказал о корупционных схемах, которые существовали в организации в годы президентства Григория Суркиса:

«Итак, 15 лет я [Григорий Суркис] возглавляю федерацию, у меня красота. УФИ, Newport, специфический судейский корпус, ни одной нормальной площадки.

Первое, что я сделал – забраковал Newport, которая была прокладкой между УЕФА и ФИФА и ФФУ. Ни одна страна такой прокладки не имела. Деньги уходили в офшоры, на чаи, креветки. То же касается и УФИ, которая владела всеми коммерческими правами».

ГМС – Григорий Михайлович Суркис. Именно так Павелко называет футбольного функционера. Также Павелко косвенно ответил, почему на УАФ завели уголовные дела. По словам Павелко, именно Суркис пытается как-то повлиять на действия УАФ.

Григорий Суркис возглавлял Федерацию футбола Украины с 2000-го по 2012 год. Андрей Павелко стал президентом организации, которая была реформирована в Украинскую ассоциацию футбола, в марте 2015 года.

Sport.ua проводит видеотрансляцию встречи Павелко с представителями СМИ.