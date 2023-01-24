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  4. «Во всем виноват ГМС». Павелко намекнул на коррупционные схемы Суркиса
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24 января 2023, 16:20 |
1780
4

«Во всем виноват ГМС». Павелко намекнул на коррупционные схемы Суркиса

Президент УАФ косвенно ответил на причины уголовных дел на УАФ

24 января 2023, 16:20 |
1780
4
«Во всем виноват ГМС». Павелко намекнул на коррупционные схемы Суркиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Павелко

24 января проходит встреча журналистов с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.

Мероприятие проходит в Киеве в Доме футбола.

Павелко рассказал о корупционных схемах, которые существовали в организации в годы президентства Григория Суркиса:

«Итак, 15 лет я [Григорий Суркис] возглавляю федерацию, у меня красота. УФИ, Newport, специфический судейский корпус, ни одной нормальной площадки.

Первое, что я сделал – забраковал Newport, которая была прокладкой между УЕФА и ФИФА и ФФУ. Ни одна страна такой прокладки не имела. Деньги уходили в офшоры, на чаи, креветки. То же касается и УФИ, которая владела всеми коммерческими правами».

ГМС – Григорий Михайлович Суркис. Именно так Павелко называет футбольного функционера. Также Павелко косвенно ответил, почему на УАФ завели уголовные дела. По словам Павелко, именно Суркис пытается как-то повлиять на действия УАФ.

Григорий Суркис возглавлял Федерацию футбола Украины с 2000-го по 2012 год. Андрей Павелко стал президентом организации, которая была реформирована в Украинскую ассоциацию футбола, в марте 2015 года.

Sport.ua проводит видеотрансляцию встречи Павелко с представителями СМИ.

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Григорий Суркис Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола пресс-конференция суд прокуратура коррупция
Источник Sport.ua
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ZloyDeda
Ну і клоун На смітник, несіть нового
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+2
ZloyDeda
Злодій (Павелко) має сидіти у в'язниці - крапка!
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+1
Хутин Пуйло
Три два раз конченый... Естественно, хто всрався? Невiстка. А павелка не при делах
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+1
Svyatoslav Malyts
Ну а шо. Не є зле. Тоне, і тягне інших злодіїв за собою. Тільки плюс)
Ответить
0
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