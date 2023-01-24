Встреча Павелко с представителями СМИ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Мероприятие состоится в Киеве в Доме футбола, начало – 24 января в 15:00
24 января проходит встреча журналистов с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.
Мероприятие состоится в Киеве в Доме футбола, начало запланировано на 15:00.
Ожидаются новости по поводу назначения нового главного тренера сборной Украины. Кресло наставника стало вакантным после окончания контракта Александра Петракова.
Прямая трансляция встречи доступна на YouTube-канале УАФ.
Встреча Павелко с представителями СМИ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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