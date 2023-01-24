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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 06:42 | Обновлено 24 января 2023, 07:00
225
0

Встреча Павелко с представителями СМИ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Мероприятие состоится в Киеве в Доме футбола, начало – 24 января в 15:00

24 января 2023, 06:42 | Обновлено 24 января 2023, 07:00
225
0
Встреча Павелко с представителями СМИ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Facebook. Андрей Павелко

24 января проходит встреча журналистов с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.

Мероприятие состоится в Киеве в Доме футбола, начало запланировано на 15:00.

Ожидаются новости по поводу назначения нового главного тренера сборной Украины. Кресло наставника стало вакантным после окончания контракта Александра Петракова.

Прямая трансляция встречи доступна на YouTube-канале УАФ.

Встреча Павелко с представителями СМИ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник: сборная Украины в марте сыграет товарищеский матч перед Англией
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола пресс-конференция смотреть онлайн сборная Украины по футболу новый тренер сборной Украины
Источник Украинская ассоциация футбола
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