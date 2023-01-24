Названы соперники Динамо на сборах в Турции. Есть команды украинцев

20 января киевское «Динамо» транзитом через Кишинев отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. На сбор динамовцы уехали расширенным составом, поскольку тренерский штаб даст шанс проявить себя целой группе молодых игроков, которые будут задействованы и в тренировочном процессе, и в контрольных поединках.

Сбор продлится более месяца и обещает быть насыщенным. Ранее сообщалось о трех соперниках «Динамо»: «Рапид» (Вена, Австрия), «Марибор» (Словения) и «Аустрия Лустенау» (Австрия).

Теперь стало известно, с кем киевляне сыграют в феврале:

«Лудогорец» (Болгария)

«Шкендия» (Северная Македония)

«Пахтакор» (Узбекистан)

«Рига» (Латвия)

«Лиепая» (Латвия)

В болгарском «Лудогорце» выступает украинский защитник Игорь Пластун. «Пахтакор» тренирует Максим Шацких, а в составе играют украинские защитники Марлен Чобанов и Александр Насонов. Футбольный клуб «Рига» представляет украинец Юрий Вакулко, а в латвийской «Лиепае» играют Юрий Мате и Артем Белый.