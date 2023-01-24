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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 12:05 | Обновлено 24 января 2023, 12:06
811
0

Названы соперники Динамо на сборах в Турции. Есть команды украинцев

Киевляне проведут 5 спаррингов

24 января 2023, 12:05 | Обновлено 24 января 2023, 12:06
811
0
Названы соперники Динамо на сборах в Турции. Есть команды украинцев
Instagram. ФК Динамо Киев

20 января киевское «Динамо» транзитом через Кишинев отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. На сбор динамовцы уехали расширенным составом, поскольку тренерский штаб даст шанс проявить себя целой группе молодых игроков, которые будут задействованы и в тренировочном процессе, и в контрольных поединках.

Сбор продлится более месяца и обещает быть насыщенным. Ранее сообщалось о трех соперниках «Динамо»: «Рапид» (Вена, Австрия), «Марибор» (Словения) и «Аустрия Лустенау» (Австрия).

Теперь стало известно, с кем киевляне сыграют в феврале:

  • «Лудогорец» (Болгария)
  • «Шкендия» (Северная Македония)
  • «Пахтакор» (Узбекистан)
  • «Рига» (Латвия)
  • «Лиепая» (Латвия)

В болгарском «Лудогорце» выступает украинский защитник Игорь Пластун. «Пахтакор» тренирует Максим Шацких, а в составе играют украинские защитники Марлен Чобанов и Александр Насонов. Футбольный клуб «Рига» представляет украинец Юрий Вакулко, а в латвийской «Лиепае» играют Юрий Мате и Артем Белый.

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учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Динамо Киев Шкендия Пахтакор Рига Лиепая Лудогорец Игорь Пластун Максим Шацких Александр Насонов Юрий Вакулко Юрий Мате Артем Белый
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