Названы соперники Динамо на сборах в Турции. Есть команды украинцев
Киевляне проведут 5 спаррингов
20 января киевское «Динамо» транзитом через Кишинев отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. На сбор динамовцы уехали расширенным составом, поскольку тренерский штаб даст шанс проявить себя целой группе молодых игроков, которые будут задействованы и в тренировочном процессе, и в контрольных поединках.
Сбор продлится более месяца и обещает быть насыщенным. Ранее сообщалось о трех соперниках «Динамо»: «Рапид» (Вена, Австрия), «Марибор» (Словения) и «Аустрия Лустенау» (Австрия).
Теперь стало известно, с кем киевляне сыграют в феврале:
- «Лудогорец» (Болгария)
- «Шкендия» (Северная Македония)
- «Пахтакор» (Узбекистан)
- «Рига» (Латвия)
- «Лиепая» (Латвия)
В болгарском «Лудогорце» выступает украинский защитник Игорь Пластун. «Пахтакор» тренирует Максим Шацких, а в составе играют украинские защитники Марлен Чобанов и Александр Насонов. Футбольный клуб «Рига» представляет украинец Юрий Вакулко, а в латвийской «Лиепае» играют Юрий Мате и Артем Белый.
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