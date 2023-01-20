Динамо расширенным составом отправилось на сбор в Турцию

20 января киевское «Динамо» транзитом через Кишинев отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. На сбор динамовцы уехали расширенным составом, поскольку тренерский штаб даст шанс проявить себя целой группе молодых игроков, которые будут задействованы и в тренировочном процессе, и в контрольных поединках. Футболисты молодежной команды будут работать под руководством Игоря Костюка, тренировочный процесс будет координироваться штабом первой команды.

Сбор продлится более месяца и обещает быть насыщенным. В рамках программы подготовки запланировано проведение ряда контрольных матчей. Некоторые соперники уже известны: это «Рапид» (Вена, Австрия), «Марибор» (Словения) и «Аустрия Лустенау» (Австрия), этот список еще будет пополняться.

Состав основной команды «Динамо» на сборе в Турции:

Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;

Защитники: Александр Тымчик, Константин Вивчаренко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Никита Кравченко, Никита Бурда, Томаш Кендзера;

Полузащитники: Антон Царенко, Назар Волошин, Александр Яцык, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Караваев, Бенито, Самба Диалло, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Виталий Буяльский;

Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Беседин.

«Динамо» U19 будет работать на сборе в следующем составе:

Вратари: Денис Игнатенко, Юрий Авраменко, Дмитрий Погорилый;

Защитники: Назар Балаба, Даниил Билоконь, Алексей Гусев, Егор Сизонюк, Иван Котуха, Артем Бенедюк, Арсений Филатов, Владислав Еременко, Навин Малыш;

Полузащитники: Роман Саленко, Максим Василец, Артем Грохольский, Андрей Маткевич, Назар Янчишин, Максим Бойченюк, Артем Слесар, Максим Подейко;

Нападающие: Максим Зоренко, Дмитрий Кремчанин, Максим Тетеря, Игорь Горбач, Денис Шарай.