Динамо расширенным составом отправилось на сбор в Турцию
Сбор продлится более месяца
20 января киевское «Динамо» транзитом через Кишинев отправилось на зимний тренировочный сбор в Турцию, где продолжит подготовку к весенней части сезона. На сбор динамовцы уехали расширенным составом, поскольку тренерский штаб даст шанс проявить себя целой группе молодых игроков, которые будут задействованы и в тренировочном процессе, и в контрольных поединках. Футболисты молодежной команды будут работать под руководством Игоря Костюка, тренировочный процесс будет координироваться штабом первой команды.
Сбор продлится более месяца и обещает быть насыщенным. В рамках программы подготовки запланировано проведение ряда контрольных матчей. Некоторые соперники уже известны: это «Рапид» (Вена, Австрия), «Марибор» (Словения) и «Аустрия Лустенау» (Австрия), этот список еще будет пополняться.
Состав основной команды «Динамо» на сборе в Турции:
Вратари: Георгий Бущан, Руслан Нещерет, Валентин Моргун;
Защитники: Александр Тымчик, Константин Вивчаренко, Денис Попов, Илья Забарный, Александр Сирота, Антон Боль, Владислав Дубинчак, Никита Кравченко, Никита Бурда, Томаш Кендзера;
Полузащитники: Антон Царенко, Назар Волошин, Александр Яцык, Владимир Шепелев, Владислав Кабаев, Александр Андриевский, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Александр Караваев, Бенито, Самба Диалло, Джастин Лонвейк, Кахим Пэррис, Виталий Буяльский;
Нападающие: Владислав Супряга, Владислав Ванат, Владислав Кулач, Артем Беседин.
«Динамо» U19 будет работать на сборе в следующем составе:
Вратари: Денис Игнатенко, Юрий Авраменко, Дмитрий Погорилый;
Защитники: Назар Балаба, Даниил Билоконь, Алексей Гусев, Егор Сизонюк, Иван Котуха, Артем Бенедюк, Арсений Филатов, Владислав Еременко, Навин Малыш;
Полузащитники: Роман Саленко, Максим Василец, Артем Грохольский, Андрей Маткевич, Назар Янчишин, Максим Бойченюк, Артем Слесар, Максим Подейко;
Нападающие: Максим Зоренко, Дмитрий Кремчанин, Максим Тетеря, Игорь Горбач, Денис Шарай.
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