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Александрия
24.01.2023, FT 2 : 5
Балкани
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Украина. Премьер лига
24 января 2023, 20:05 |
668
1

Старт Ротаня. Александрия уступила в матче с 7 голами

Поражение со счетом 2:5

24 января 2023, 20:05 |
668
1
Старт Ротаня. Александрия уступила в матче с 7 голами
ФК Александрия

«Александрия» с новым тренером Русланом Ротанем провела первый матч на сборе в Турции. Команда со счетом 2:5 уступила клубу «Балкани» из Косово.

Александрия - Балкани 2:5
Голы: Третьяков, 3, Кожушко, 45

1 тайм: 77 Никита Шевченко, 10 Максим Третьяков, 14 Максим Дячук, 15 Викентий Волошин, 17 Олег Кожушко, 20 Артем Шулянский, 21 Богдан Билошевский, 22 Даниил Скорко, 27 Александр Демченко, 29 Андрей Цуриков, 66 Валерий Бондаренко.

2 тайм: 1 Валентин Горох, 2 Александр Мельник, 4 Владислав Бабогло, 6 Кирилл Дришлюк, 8 Артур Авагимян, 9 Владислав Калитвинцев, 11 Денис Мирошниченко, 19 Егор Гуничев, 37 Сергей Рыбалка, 91 Николай Михайленко, 95 Эмиль Мустафаев.

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Источник ФК Александрия
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