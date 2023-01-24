Товарищеские матчи
24.01.2023 16:00 - : -
Украина. Премьер лига24 января 2023, 10:47 |
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Александрия – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча
24 января 2023, 10:47 |
48
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Клуб УПЛ «Александрия» проводит товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Балкани» Сува-Река (Косово). Начало матча – 24 января в 16:00 по Киеву.
Александрия – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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