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Товарищеские матчи
Александрия
24.01.2023 16:00 - : -
Балкани
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 10:47 |
48
0

Александрия – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 16:00 видеотрансляцию товарищеского матча

24 января 2023, 10:47 |
48
0
Александрия – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

Клуб УПЛ «Александрия» проводит товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Балкани» Сува-Река (Косово). Начало матча – 24 января в 16:00 по Киеву.

Александрия – Балкани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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