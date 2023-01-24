Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»
Президент УАФ – о работе с УЕФА
Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своей работе с УЕФА по отстранению россии от европейских соревнований:
«25 февраля УЕФА приняла решение отстранить россию, на следующий день оно было утверждено. Поэтому я бы не торопился говорить, что мы недоработали.
Сейчас ходит информация, что идет какая-нибудь встреча УЕФА с представителями россии. Могу вам доложить: УЕФА никогда не вернет российский футбол в соревнования в Европе до завершения войны. Я вам даю это слово.
Когда закончится война – уверен, что в нашу пользу – тогда будет рассматриваться: при каких условиях, будут ли компенсированы все убытки для украинского футбола и так далее.
Сегодня будет встреча не первых лиц российского футбола. Они будут докладывать о том, как проходит возможный переход в азиатскую конфедерацию».
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