Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»
Лига чемпионов
24 января 2023, 15:50 | Обновлено 24 января 2023, 15:55
572
0

Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»

Президент УАФ – о работе с УЕФА

24 января 2023, 15:50 | Обновлено 24 января 2023, 15:55
572
0
Андрей ПАВЕЛКО: «УЕФА не вернет россию до завершения войны»
Twitter. Андрей Павелко

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал о своей работе с УЕФА по отстранению россии от европейских соревнований:

«25 февраля УЕФА приняла решение отстранить россию, на следующий день оно было утверждено. Поэтому я бы не торопился говорить, что мы недоработали.

Сейчас ходит информация, что идет какая-нибудь встреча УЕФА с представителями россии. Могу вам доложить: УЕФА никогда не вернет российский футбол в соревнования в Европе до завершения войны. Я вам даю это слово.

Когда закончится война – уверен, что в нашу пользу – тогда будет рассматриваться: при каких условиях, будут ли компенсированы все убытки для украинского футбола и так далее.

Сегодня будет встреча не первых лиц российского футбола. Они будут докладывать о том, как проходит возможный переход в азиатскую конфедерацию».

По теме:
Андрей ПАВЕЛКО: «Наш судейский комитет всегда был мафией в мафии»
УЕФА собирается изменить правила ФФП из-за схем Челси
Павелко ответил на вопрос, сколько искусственной травы изготовил завод УАФ
Андрей Павелко Украинская ассоциация футбола УЕФА
Источник YouTube
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей
Настроить ленту

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
Футбол | 23 января 2023, 17:45 6
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала и Динамо стал тренером Металлиста

Перица Огненович вошел в тренерский состав харьковского клуба

Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Футбол | 24 января 2023, 06:17 7
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду
Он не нужен Луческу. Форвард Динамо вскоре покинет команду

В текущем сезоне Владислав Кулач сыграл только 2 матча из-за травмы стопы

Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи
Футбол | 24.01.2023, 16:48
Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи
Экс-игрок Барселоны получил 10 месяцев тюрьмы за договорные матчи
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Футбол | 24.01.2023, 14:15
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
ВИДЕО. «37.00 – это не температура». Мудрик установил рекорд скорости в АПЛ
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Бокс | 23.01.2023, 20:34
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Александр УСИК – Тайсону Фьюри: «Пузо, смотри, что я ем. Ты следующий»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
Матвиенко согласовал личный контракт с клубом АПЛ. За него дают €20 млн
24.01.2023, 01:40 60
Футбол
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
Все решено. У Миколенко будет новый наставник
23.01.2023, 11:57 5
Футбол
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
Отличный защитник. Какую оценку получил Зинченко за матч Арсенала с МЮ?
22.01.2023, 21:07 8
Футбол
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
Бывший украинский фигурист погиб под Бахмутом
23.01.2023, 23:23 5
Война
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
Обладатель Кубка мира и вице-чемпион Европы по ММА погиб на войне с россией
23.01.2023, 21:31 8
Война
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
Пирс МОРГАН – про Зинченко: «Он – тот, кого нам не хватало столько лет»
23.01.2023, 19:25 3
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.01.2023, 14:00
Биатлон
Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open
Костюк впервые пробилась в 1/4 финала парного разряда Australian Open
23.01.2023, 10:35 9
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности