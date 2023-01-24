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Лига чемпионов
24 января 2023, 14:55 |
852
1

Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования

У Казани отберут право проведения Суперкубка УЕФА

24 января 2023, 14:55 |
852
1
Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования
УАФ

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что УЕФА может снять бан с российских команд и вернуть их в международные соревнования.

Однако английский Sky Sports эту информацию опровергает. По их информации, ни о каком возвращении россии в соревнования под эгидой УЕФА речь сейчас не идет.

Также в УЕФА собираются отобрать у российского города Казань право принимать Суперкубок УЕФА 2023 года, который состоится в августе.

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УЕФА российско-украинская война Суперкубок УЕФА
Источник Sky Sports
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ZANREGENT1993
Вернут,никуда не денутся! Спорт вне политики!
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