Источник: УЕФА не собирается возвращать россию в свои соревнования

В последние дни в СМИ появилась информация о том, что УЕФА может снять бан с российских команд и вернуть их в международные соревнования.

Однако английский Sky Sports эту информацию опровергает. По их информации, ни о каком возвращении россии в соревнования под эгидой УЕФА речь сейчас не идет.

Также в УЕФА собираются отобрать у российского города Казань право принимать Суперкубок УЕФА 2023 года, который состоится в августе.