ПАВЕЛКО – о наставнике сборной Украины: «Ребров. Но у него есть контракт»

24 января проходит встреча журналистов с президентом Украинской ассоциации футбола, членом Исполкома УЕФА Андреем Павелко.

Мероприятие проходит в Киеве в Доме футбола.

Первый вопрос, как и ожидался, был: «Кто станет новым главным тренером сборной Украины?». Павелко не стал уходить от вопроса и овтетила:

«Вначале хочу поблагодарить Александра Петракова. Он отлично отработал с нашей сборной. У нас был шанс попасть и на ЧМ, и вернуться в группу А в Лиге наций. Но нужно двигаться дальше.

Да, мы с Сергеем Ребровым общаемся. У нас есть очень много общих взглядов. Мы считаем, что Ребров может принести в сборную испанскую модель с испанскими специалистами. Это будет касаться не только игры национальной сборной, но и молодежных команд тоже. Считаю, что єто отличный ход.

Но сейчас у Сергея Реброва есть действующий контракт. Поэтому всех прошу немного подождать. Мы очень хотим объявить какое-то решение, но есть правила, есть контракт, которые Сергей должен исполнять. Уверен, что он сейчас сосредоточен на работе в своем клубе».

Отметим, что Ребров сейчас является тренером футбольного клуба из ОАЭ – «Аль-Айна».

Sport.ua проводит видеотрансляцию встречи Павелко с представителями СМИ.