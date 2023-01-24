Кривбасс проиграл в спарринге аутсайдеру чемпионата Болгарии

Сегодня, 24 января «Кривбасс» провел свой первый контрольный матч на сборе в Турции. Команда Юрия Вернидуба минимально проиграла аутсайдеру чемпионата Болгарии, «Хебыру».

«Кривбасс» (Кривой Рог) – «Хебыр» (Пазарджик, Болгария) – 1:2

Голы: Арсенио Валпурт, 36 (0:1). Евгений Банада (Артур Микитишин), 45 (1:1). Архан Исуф, с пен. 85 (1:2)

«Кривбасс» (Кривой Рог): Сарнавский (к) (Клищук, 46) – Понедельник (Опанасенко, 46), Рябов, Стецьков (Бескоровайный, 46), Якимец - Задерака (Килевый, 72), Хомченовский (Приходько, 46), Татарков (Кораблин, 46), Банада (Семотюк, 46), Микитишин (Карпусь, 46) – Дебелко (Устименко, 46; Антон Цыганков, 72)

Следующий матч «Кривбасс» проведет 27 января против «Струги» из Северной Македонии.