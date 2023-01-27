Украина. Премьер лига27 января 2023, 05:45 | Обновлено 27 января 2023, 06:03
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Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции
27 января 2023, 05:45 | Обновлено 27 января 2023, 06:03
39
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Криворожский «Кривбасс» 24 января провел товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.
Соперником был клуб «Хебыр» (Болгария). Команда Юрия Вернидуба проиграла со счетом 1:2.
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Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча
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