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Кривбасс
24.01.2023, FT 1 : 2
Хебыр
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Украина. Премьер лига
27 января 2023, 05:45 | Обновлено 27 января 2023, 06:03
39
0

Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Турции

27 января 2023, 05:45 | Обновлено 27 января 2023, 06:03
39
0
Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча
ФК Кривбасс

Криворожский «Кривбасс» 24 января провел товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.

Соперником был клуб «Хебыр» (Болгария). Команда Юрия Вернидуба проиграла со счетом 1:2.

Кривбасс – Хебыр – 1:2. Видео голов и обзор матча

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Источник Sport.ua
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