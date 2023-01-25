Юрий ВЕРНИДУБ: «Увидел, кто на что способен»
Наставник «Кривбасса» – о поражении в первом спарринге
Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в контрольном матче против болгарского «Хебыра» (1:2) на турецком сборе.
«Поражение есть поражение. Проиграли, так что на то есть причины. Ошибки есть, будем работать и исправлять их. На сборе работаем над большим количеством задач. В этом спарринге я увидел, кто на что способен на сегодняшний день. Игроки должны думать и анализировать свои действия самостоятельно.
Во втором тайме дали шанс молодым футболистам. Надеюсь, они просмотрят матч и все проанализируют. Да, они юные, но нужно требовать от себя большего. Тот, кто смотрел второй тайм, понимает о чем я.
Мы не смогли задействовать всех футболистов. Так как сложилась для нас дорога в Турцию. Все это сказалось: иммунитет, акклиматизация, простуда. Некоторые наши ребята не выдержали такого путешествия и не были готовы сегодня выйти на поле. Надеюсь, все это надолго.
Но факт есть факт: играли не все. Вскоре к нам присоединится Дибанго, сейчас разрешаются определенные визовые моменты. В целом очень информативная получилась игра, будем разбирать ее и делать выводы», - сказал Вернидуб.
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