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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Увидел, кто на что способен»
Украина. Премьер лига
25 января 2023, 10:19 | Обновлено 25 января 2023, 10:23
541
2

Юрий ВЕРНИДУБ: «Увидел, кто на что способен»

Наставник «Кривбасса» – о поражении в первом спарринге

25 января 2023, 10:19 | Обновлено 25 января 2023, 10:23
541
2
Юрий ВЕРНИДУБ: «Увидел, кто на что способен»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал поражение в контрольном матче против болгарского «Хебыра» (1:2) на турецком сборе.

«Поражение есть поражение. Проиграли, так что на то есть причины. Ошибки есть, будем работать и исправлять их. На сборе работаем над большим количеством задач. В этом спарринге я увидел, кто на что способен на сегодняшний день. Игроки должны думать и анализировать свои действия самостоятельно.

Во втором тайме дали шанс молодым футболистам. Надеюсь, они просмотрят матч и все проанализируют. Да, они юные, но нужно требовать от себя большего. Тот, кто смотрел второй тайм, понимает о чем я.

Мы не смогли задействовать всех футболистов. Так как сложилась для нас дорога в Турцию. Все это сказалось: иммунитет, акклиматизация, простуда. Некоторые наши ребята не выдержали такого путешествия и не были готовы сегодня выйти на поле. Надеюсь, все это надолго.

Но факт есть факт: играли не все. Вскоре к нам присоединится Дибанго, сейчас разрешаются определенные визовые моменты. В целом очень информативная получилась игра, будем разбирать ее и делать выводы», - сказал Вернидуб.

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Юрий Вернидуб товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Хебыр
Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 2
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rus
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Rolan Stkomarovskiy
Вже не дивився 2 ЧС. Давно перестав дивитися олігархічний чемпіонат по хфутболу. 
Пане Вернидуб, кому потрібен дотаційний футбол під час війни? 
Може краще на заводи по виробрицтву дронів, пікапів, автоматів, кулеметів, бетонних конструкцій та боєприрасів для армії? 
Чи будемо бігати по світу просити там танки, там пушки, там гранати? 
Навіщо в часи війни проводять 1у та 2у ліги? Як можна грати в футбол та їздити на збори за кордон, коли інші сидять в бомбосховищах, підвалах та холодних окопах?
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