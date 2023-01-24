Украина. Премьер лига24 января 2023, 10:01 | Обновлено 24 января 2023, 10:19
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Кривбасс – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 24 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча
24 января 2023, 10:01 | Обновлено 24 января 2023, 10:19
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Криворожский «Кривбасс» проводит товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником является клуб «Хебыр» (Болгария). Начало матча – 24 января в 15:00 по Киеву.
Кривбасс – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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