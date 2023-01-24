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Кривбасс
24.01.2023 15:00 - : -
Хебыр
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
24 января 2023, 10:01 | Обновлено 24 января 2023, 10:19
64
0

Кривбасс – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 15:00 видеотрансляцию товарищеского матча

24 января 2023, 10:01 | Обновлено 24 января 2023, 10:19
64
0
Кривбасс – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Кривбасс Кривой Рог

Криворожский «Кривбасс» проводит товарищеский поединок на зимних сборах в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником является клуб «Хебыр» (Болгария). Начало матча – 24 января в 15:00 по Киеву.

Кривбасс – Хебыр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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