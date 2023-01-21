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Украина. Премьер лига
21 января 2023, 20:13 | Обновлено 21 января 2023, 20:15
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Кривбасс прибыл в Турцию

Команда Юрия Вернидуба будет готовиться к сезону в Анталии

21 января 2023, 20:13 | Обновлено 21 января 2023, 20:15
200
0
Кривбасс прибыл в Турцию
ФК Кривбасс

Делегация «Кривбасса» прибыла в город Белек, где проведет два двухнедельных заграничных сбора. В субботу вечером подопечные Юрия Вернидуба проведут первую тренировку на сборе.

Всего Юрий Вернидуб взял на сбор 29 игроков.

Уже подтверждено проведение шести контрольных матчей: 24 января – «Хебирь» (Болгария), 27 января – «Струга» (Сев. Македония), 30 января – «Дрита» (Косово), 2 февраля – «Септемвре» (Болгария), 8 февраля – «Шериф» (Молдова), 9 февраля – «Нефтчи» (Узбекистан).

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Источник ФК Кривбасс
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