Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» крупно обыграл «Милан» со счетом 4:0. «Россонери» продлили свою безвыигрышную серию.

У хозяев быстрый гол забил Сергей Милинкович-Савич, а потом отличились Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон.

Лидеры Серии A: Наполи (50), Милан (38), Лацио, Рома, Интер (по 37), Аталанта (35).

Серия A. 19-й тур

Лацио – Милан – 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75