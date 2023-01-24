Италия24 января 2023, 23:59 | Обновлено 25 января 2023, 00:12
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Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей
Клуб из Милана давно не может выиграть в чемпионате Италии
24 января 2023, 23:59 | Обновлено 25 января 2023, 00:12
267
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В матче 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» крупно обыграл «Милан» со счетом 4:0. «Россонери» продлили свою безвыигрышную серию.
У хозяев быстрый гол забил Сергей Милинкович-Савич, а потом отличились Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон.
Лидеры Серии A: Наполи (50), Милан (38), Лацио, Рома, Интер (по 37), Аталанта (35).
Серия A. 19-й тур
Лацио – Милан – 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75
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