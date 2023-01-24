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Чемпионат Италии
Лацио
24.01.2023, FT 4 : 0
Милан
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Италия
24 января 2023, 23:59 | Обновлено 25 января 2023, 00:12
267
0

Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей

Клуб из Милана давно не может выиграть в чемпионате Италии

24 января 2023, 23:59 | Обновлено 25 января 2023, 00:12
267
0
Россонери притормозили. Лацио дома отгрузил Милану полную авоську мячей
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Лацио» крупно обыграл «Милан» со счетом 4:0. «Россонери» продлили свою безвыигрышную серию.

У хозяев быстрый гол забил Сергей Милинкович-Савич, а потом отличились Дзакканьи, Луис Альберто и Фелипе Андерсон.

Лидеры Серии A: Наполи (50), Милан (38), Лацио, Рома, Интер (по 37), Аталанта (35).

Серия A. 19-й тур

Лацио – Милан – 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75

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Милан Серия A чемпионат Италии по футболу Лацио Лацио - Милан Сергей Милинкович-Савич Маттиа Дзакканьи Луис Альберто Фелипе Андерсон
Источник Sport.ua
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