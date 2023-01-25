Во вторник, 24 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лацио» и «Миланом». Игра завершилась разгромным поражением «россонери» со счетом 0:4.

Серия A. 19-й тур

Лацио – Милан – 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Милинкович-Савич, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Дзакканьи, 38 мин.

ГОЛ! 3:0 Луис Альберто, 67 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Фелипе Андерсон, 75 мин.