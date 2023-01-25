Италия25 января 2023, 05:01 |
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Лацио – Милан – 4:0. Крах россонери. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А
25 января 2023, 05:01 |
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Во вторник, 24 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лацио» и «Миланом». Игра завершилась разгромным поражением «россонери» со счетом 0:4.
Серия A. 19-й тур
Лацио – Милан – 4:0
Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 1:0 Милинкович-Савич, 4 мин.
ГОЛ! 2:0 Дзакканьи, 38 мин.
ГОЛ! 3:0 Луис Альберто, 67 мин. (пен.)
ГОЛ! 4:0 Фелипе Андерсон, 75 мин.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Альберто (Лацио).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
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