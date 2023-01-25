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Чемпионат Италии
Лацио
24.01.2023, FT 4 : 0
Милан
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Италия
25 января 2023, 05:01 |
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0

Лацио – Милан – 4:0. Крах россонери. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Серии А

25 января 2023, 05:01 |
80
0
Лацио – Милан – 4:0. Крах россонери. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 24 января, состоялся матч 19-го тура чемпионата Италии по футболу между «Лацио» и «Миланом». Игра завершилась разгромным поражением «россонери» со счетом 0:4.

Серия A. 19-й тур

Лацио – Милан – 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (пен), Фелипе Андерсон, 75

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 1:0 Милинкович-Савич, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Дзакканьи, 38 мин.

ГОЛ! 3:0 Луис Альберто, 67 мин. (пен.)

ГОЛ! 4:0 Фелипе Андерсон, 75 мин.

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Фелипе Андерсон (Лацио).
67’
ГОЛ ! С пенальти забил Луис Альберто (Лацио).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
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Лацио Милан Лацио - Милан видео голов и обзор Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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