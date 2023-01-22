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  4. Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Италия
22 января 2023, 21:59 |
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0

Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 24 января

22 января 2023, 21:59 |
72
0
Лацио – Милан. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

24 января на «Стадио Олимпико» пройдет матч 19-го тура Серии А, в котором «Лацио» встретится с «Миланом». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевкому времени.

Лацио

Команда до 2021-го года играла достаточно долго и сравнительно успешно под руководством Симоне Индзаги. Но с прошлого сезона началась «эра Сарри». Хотя считалось, что у Маурицио специфический стиль, и его приход сулил перестройку игры в целом, уже в 2021/2022 «орлы» не просто не сдали позиций, но и продемонстрировали определенный прогресс. Сейчас, такое впечатление, «небесно-голубые» ставят перед собой, пусть и не особенно публично, задачу побороться успешно за выход в Лигу чемпионов. И ради этого итальянцы даже жертвовали Лигой Европы, где в уникальной группе они заняли 3-е место. В целом, выступления в Серии А у столичного проекта получались неплохими. Но зима там началась с неудач: поражение «Лечче» и ничья с «Эмполи» дома. И только с «Сассуоло» оформили «гроссмейстерские» 2-0. При этом травмировался Иммобиле, который вылетел на несколько недель.

Милан

Клуб - действующий чемпион страны. И осенью получалось достаточно неплохо бороться за защиту титула, пусть и «россонери» располагались в турнирной таблице пониже невероятного «Наполи». Кроме того, на этот раз у итальянцев получилось пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Но зимой у амбициозной команды много осечек. Выиграть получилось только первый поединок после паузы, выездные 2-1 с «Салернитаной». После этого в Серии А были очень разные 2-2 - сначала упустили победу над «Ромой» в последние 10 минут, но потом отыграли 2 мяча с «Лечче». Кроме того, подопечные Стефано Пиоли вылетели сразу из 2-х турниров с интервалом в неделю. Сначала были кубковые 0-1 с «Торино» на «Сан-Сиро». А в прошлую среду проиграли разгромно, 0-3, соседнему «Интеру» в Суперкубке.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне «Милан» выиграл все 3 матча. Это не только успехи в Серии А, но и февральские 4-0 в кубке.

Прогноз

Букмекерские конторы считают фаворитом пари все равно «красно-черных». Но они в такой форме, что «Лацио» дома не проиграет с коэффициентом - 1,74 по Parimatch.

Parimatch
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Источник Sport.ua
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