Англия07 января 2023, 14:41 | Обновлено 07 января 2023, 14:56
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Челси лишился Менди. Голкипер прооперирован
Вратарь попал в лазарет
07 января 2023, 14:41 | Обновлено 07 января 2023, 14:56
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Лондонский «Челси» сообщил о том, что Эдуар Менди перенес операцию в результате перелома пальца. Травму страж ворот получил на этой неделе на тренировке.
В нынешнем сезоне 30-летний Менди принял участие в 9 матчах «Челси» в АПЛ, пропустил 12 голов.
Edouard Mendy has undergone an operation on a fractured finger sustained in training this week.— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 7, 2023
Come back stronger, Edou! 💪 pic.twitter.com/cyRNdVl1vc
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