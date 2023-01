Челси лишился Менди. Голкипер прооперирован

Лондонский «Челси» сообщил о том, что Эдуар Менди перенес операцию в результате перелома пальца. Травму страж ворот получил на этой неделе на тренировке.

В нынешнем сезоне 30-летний Менди принял участие в 9 матчах «Челси» в АПЛ, пропустил 12 голов.

Edouard Mendy has undergone an operation on a fractured finger sustained in training this week.



Come back stronger, Edou! 💪 pic.twitter.com/cyRNdVl1vc