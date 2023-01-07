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Англия
07 января 2023, 14:41 | Обновлено 07 января 2023, 14:56
423
0

Челси лишился Менди. Голкипер прооперирован

Вратарь попал в лазарет

07 января 2023, 14:41 | Обновлено 07 января 2023, 14:56
423
0
Челси лишился Менди. Голкипер прооперирован
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуар Менди

Лондонский «Челси» сообщил о том, что Эдуар Менди перенес операцию в результате перелома пальца. Травму страж ворот получил на этой неделе на тренировке.

В нынешнем сезоне 30-летний Менди принял участие в 9 матчах «Челси» в АПЛ, пропустил 12 голов.

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Источник ФК Челси
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