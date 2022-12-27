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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
27.12.2022, FT 3 : 0
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Англия
27 декабря 2022, 23:55 | Обновлено 28 декабря 2022, 00:34
574
2

Не играли между собой 20 лет. Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть гостей

«Красные дьяволы» выиграли у «Ноттингем Форест» со счетом 3:0

27 декабря 2022, 23:55 | Обновлено 28 декабря 2022, 00:34
574
2
Не играли между собой 20 лет. Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть гостей
Twitter

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Красные дьяволы» забили 2 гола за 3 минуты. На 19-й минуте игры Маркус Рэшфорд после передачи Кристиана Эриксена открыл счет в игре. А уже на 22-й минуте француз Антони Марсьяль удвоил преимущество своей команды после ассиста Рэшфорда.

Под конец первого тайма форвард «Ноттингема» Вилли Боли сократил отставание, но гол был отменен из-за офсайда.

Жирную точку в матче поставил экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред на 87-й минуте после паса Каземиро.

Интересно, что в последний раз между собой команды встречались в 1999 году. Тогда «МЮ» разгромил «Ноттингем» со счетом 8:1.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:0

Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

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Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Фред Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Yura Юрий
как мог Боли "сравнять счет" если было 0-2? Двухочковым?
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0
donnerwetter
Наконец то у МЮ  стала   РМ +3 без Роналду.)
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0
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