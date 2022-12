Не играли между собой 20 лет. Экс-игрок Шахтера помог МЮ обыграть гостей

Во вторник, 27 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев поля.

«Красные дьяволы» забили 2 гола за 3 минуты. На 19-й минуте игры Маркус Рэшфорд после передачи Кристиана Эриксена открыл счет в игре. А уже на 22-й минуте француз Антони Марсьяль удвоил преимущество своей команды после ассиста Рэшфорда.

Под конец первого тайма форвард «Ноттингема» Вилли Боли сократил отставание, но гол был отменен из-за офсайда.

Жирную точку в матче поставил экс-игрок донецкого «Шахтера» Фред на 87-й минуте после паса Каземиро.

Интересно, что в последний раз между собой команды встречались в 1999 году. Тогда «МЮ» разгромил «Ноттингем» со счетом 8:1.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:0

Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

Signing out of Old Trafford in 2022 with a W! ✔️#MUFC || #MUNNFO