27.12.2022, FT 3 : 0
Англия28 декабря 2022, 02:37 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:04
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Ман Юнайтед – Ноттингем – 3:0. Гол экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ
28 декабря 2022, 02:37 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:04
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Во вторник, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:0.
Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:0
Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87
Смотрите видеообзор матча:
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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