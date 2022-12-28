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28 декабря 2022, 02:37 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:04
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0

Ман Юнайтед – Ноттингем – 3:0. Гол экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура АПЛ

28 декабря 2022, 02:37 | Обновлено 28 декабря 2022, 03:04
100
0
Ман Юнайтед – Ноттингем – 3:0. Гол экс-игрока Шахтера. Видео голов и обзор
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Во вторник, 17 декабря, состоялся матч 17-го тура чемпионата Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 3:0.

Чемпионат Англии по футболу. 17-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Ноттингем Форест» – 3:0

Голы: Рэшфорд, 19, Марсьяль, 22, Фред, 87

Смотрите видеообзор матча:

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Антони Марсьяль (Манчестер Юнайтед).
19’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед).
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Источник Sport.ua
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