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Англия
25 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:24
122
0

Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч

Матч чемпионата Англии

25 декабря 2022, 10:20 | Обновлено 25 декабря 2022, 10:24
122
0
Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест. Прогноз и анонс на матч

27 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 17-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Ноттингем Форест». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

«Манчестер Юнайтед»

Команда просто не может позволить себе провалить 2-й сезон кряду. А прошлый розыгрыш был максимально неудачным по всем статьям. Но и нынешний пока что запомнился, в первую очередь, скандальным расставанием с Криштиану Роналду. Остается только продемонстрировать, что без легендарного, но уже возрастного и достаточно скандального португальца получится лучше. Пока что можно констатировать главное: задача-минимум в АПЛ не выполняется. Осенний отрезок там закончили с 8-ю победами при 26 очках в 14 поединках. С другой стороны, после разгромного поражение в дерби с «Сити» было только 1 поражение в 7 матчах АПЛ, когда проиграли «Астон Вилле», у которой как раз дебютировал Унаи Эмери.

«Ноттингем Форест»

Клуб вернулся в Премьер-Лигу после затяжной, в 2 десятилетия, паузы. И пока что сложно избежать сравнений с «Фулхэмом» времен первого подъема из Чемпионшипа при Шахиде Хане. Греческие владельцы «лесников» тоже щедро оплатили рекордно массовое подписание футболистов с неплохими резюме. Но такой вал новичков сломал во многом ту игру, что выстраивал Стив Купер. И в этом плане крайне любопытно посмотреть, что получилось у валлийского специалиста за время паузы, связанной с чемпионатом мира. Более месяца можно было спокойно работать с игроками, оттачивая свой футбол. Правда, скауты остались верными себе, и снова подписали новичка, на этот раз Скарпу из «Палмейрас». Размявшись с «Блэкберном» в Кубке Лиги, теперь «Ноттингем Форест» приступает к полноценной борьбе за выживание в чемпионате.

Статистика личных встреч

«Манчестер Юнайтед» выиграл вот уже 6 матчей кряду. Но это помнит разве что сэр Алекс: все происходило еще в конце 90-х лет прошлого века.

Прогноз

Букмекерские конторы уверенны в победе МЮ. Ставить на такое, правда, скучновато. Футбол должен получиться интересным - ждем «больше 2,5 голов» (коэффициент - 1,61) от Parimatch.

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Источник Sport.ua
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