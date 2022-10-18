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  4. Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч
Англия
18 октября 2022, 18:07 |
778
0

Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч

Форвард «Тоттенхэма» занял 11-е место

18 октября 2022, 18:07 |
778
0
Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

В голосовании за Золотой мяч 2022 года форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин занял итоговое 11-е место. Как сообщает Squawka, это самое высокое место в истории для футболистов из Азии.

В 2022 году Сон Хын Мин был номинирован на Золотой мяч во второй раз в карьере. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда из Южной Кореи 5 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Напомним, обладателем Золотого мяча-2022 стал Карим Бензема.

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Сон Хын Мин Тоттенхэм Золотой мяч
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Источник Squawka
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