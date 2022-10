Сон Хын Мин установил рекорд Азии в голосовании за Золотой мяч

В голосовании за Золотой мяч 2022 года форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин занял итоговое 11-е место. Как сообщает Squawka, это самое высокое место в истории для футболистов из Азии.

В 2022 году Сон Хын Мин был номинирован на Золотой мяч во второй раз в карьере. В нынешнем сезоне на счету 30-летнего форварда из Южной Кореи 5 голов и 2 ассиста в 14 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Напомним, обладателем Золотого мяча-2022 стал Карим Бензема.

Ranked at the 11st place for the 2022 Ballon d’Or! @Sonny7@SpursOfficial#ballondor pic.twitter.com/XaPE0mhsey