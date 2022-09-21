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Лига чемпионов
21 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:22
2698
0

УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро

Главные новости за 20 сентября на Sport.ua

21 сентября 2022, 06:55 | Обновлено 21 сентября 2022, 07:22
2698
0
УЕФА выписал штраф Петракову, скандал в баскетболе, рф не сыграет на Евро
УАФ. Александр Петраков

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 20 сентября.

1. Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций

2A. УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф

2B. Унылые лицемеры. Рашисты довольны решением УЕФА по Петракову
Представители рфс прокомментировали решение Европейского футбольного союза

3A. Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»
Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче Лиги наций против Шотландии

3B. ФОТО. Тренировка сборной Украины. Миколенко и Коваленко под вопросом
21 сентября сборная Украины проведет матч Лиги наций против Шотландии

4A. Прометей не планирует участвовать в чемпионате Украины 2022/23
Об этом заявил президент клуба Владимир Дубинский

4B. БРОДСКИЙ: «Прометей должен заплатить дополнительно 4,5 млн гривен»
Президент ФБУ – об отказе «Прометея» выступать в чемпионате Украины

5A. Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»
Сборная страны-агрессора не будет допущена к жеребьевке отбора

5B. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропустит Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Сборные Украины и беларуси между собой не встретятся

5C. Ярмоленко оценил отстранение россии от участия в Евро-2024
Украинский футболист прокомментировал матч Лиги наций и ситуацию с ЧЕ

6A. ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником
Егор Клименчук будет играть в харьковском клубе под 22-м номером

6B. Минай обыграл Металлист в спарринге
Клубы УПЛ провели товарищеский поединок

7A. Хороший жребий. Сборная Украины узнала следующего соперника в Кубке Дэвиса
Команда Андрея Медведева в следующем году сразится против Ливана

7B. Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
Украинский спортсмен попался на допинге

8. Великолепная Испания, сенсационная Польша, провалившиеся фавориты
Обозреватель Sport.ua подводит итоги континентального первенства

9. Скрипник и Ворскла: хождение по квесту
Sport.ua – о неудачном старте полтавской команды и ее нового тренера

10. Матчи ЛЧ могут проводиться вне Европы. Глава ПСЖ поддерживает идею
УЕФА планирует выйти на крупные рынки: США, Китай и Ближний Восток

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Источник Sport.ua
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