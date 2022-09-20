Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года

Украинский теннисист Данил Калениченко дисквалификацирован на три года и шесть месяцев за нарушения антидопиговых правил (до 9 мая 2025 года).

Отметим, что в пробе Калениченко, взятой 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе, был обнаружен метаболит лигандрол. Это вещество относят к категории S1 запрещенного списка WADA. Игрок отрицал преднамеренное применение вещества, но не смог установить источник метаболита LGD-4033, обнаруженного в его образце.

Калениченко сейчас 28 лет, на его счету четыре титула ITF. В одиночном рейтинге ATP он поднимался на 439-ю позицию.