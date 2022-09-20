Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
ATP
20 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:37
1075
0

Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года

Украинский спортсмен попался на допинге

20 сентября 2022, 21:10 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:37
1075
0
Калениченко отстранен от тенниса на 3,5 года
ФТУ. Данил Калениченко

Украинский теннисист Данил Калениченко дисквалификацирован на три года и шесть месяцев за нарушения антидопиговых правил (до 9 мая 2025 года).

Отметим, что в пробе Калениченко, взятой 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе, был обнаружен метаболит лигандрол. Это вещество относят к категории S1 запрещенного списка WADA. Игрок отрицал преднамеренное применение вещества, но не смог установить источник метаболита LGD-4033, обнаруженного в его образце.

Калениченко сейчас 28 лет, на его счету четыре титула ITF. В одиночном рейтинге ATP он поднимался на 439-ю позицию.

По теме:
У него нашли мельдоний. В организме призера ЧЕ-2022 обнаружен допинг
Звездный колумбийский велогонщик попал в допинг-скандал
Ключевой защитник Аталанты попался на допинге
допинг Данил Калениченко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ITF
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Поль Погба взят полицией под охрану
Футбол | 20 сентября 2022, 05:45 1
Поль Погба взят полицией под охрану
Поль Погба взят полицией под охрану

Все ради безопасности

Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Футбол | 19 сентября 2022, 21:50 6
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду
Противостояние великих. Месси побил рекорд Роналду

Если не учитывать пенальти – Лео забил больше

Источник: сборная беларуси не будет допущена до Евро-2024
Футбол | 20.09.2022, 16:45
Источник: сборная беларуси не будет допущена до Евро-2024
Источник: сборная беларуси не будет допущена до Евро-2024
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Футбол | 20.09.2022, 17:52
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ВИДЕО. 19 выигранных очков подряд! Юная китаянка шокировала соперницу
Теннис | 19.09.2022, 15:47
ВИДЕО. 19 выигранных очков подряд! Юная китаянка шокировала соперницу
ВИДЕО. 19 выигранных очков подряд! Юная китаянка шокировала соперницу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
Юрий ВИРТ: «Я бы Довбика п******л раз н***й – и на том все бы закончилось»
19.09.2022, 05:20 25
Футбол
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
Марта КОСТЮК: «Это мой первый титул, он для Украины»
Марта КОСТЮК: «Это мой первый титул, он для Украины»
18.09.2022, 19:59 2
Теннис
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
Секта Сульшера. 7 игроков с хет-триками в АПЛ после выхода на замену
19.09.2022, 09:40 1
Футбол
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
ФОТО. Жена Усика похвасталась пышной грудью в глубоком декольте
20.09.2022, 12:38 2
Бокс
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 2
Футбол
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
Марта Костюк выиграла дебютный титул WTA в парном разряде
18.09.2022, 17:44 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности