Украинского теннисиста поймали на допинге

Украинский теннисист Данил Калениченко вынужден приостановить карьеру, поскольку получил отстранение от выступлений на турнирах.

Всему виной проваленный допинг-тест. В пробе Калениченко, взятой 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе, был обнаружен метаболит лигандрол.

Это вещество относят к категории S1 запрещенного списка WADA. 10 января украинцу сообщили о нарушении антидопинговых правил, а 20 января временно отстранили от выступлений на соревнованиях.

27-летний теннисист имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.



Данил Калениченко занимает 549-е место в рейтинге ATP.