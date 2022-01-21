Украинского теннисиста поймали на допинге

Данил Калениченко провалил допинг-тест и отстранен от выступлений

  • 21.01.2022 04:00
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Украинского теннисиста поймали на допинге
© БТУ. Данил Калениченко

Украинский теннисист Данил Калениченко вынужден приостановить карьеру, поскольку получил отстранение от выступлений на турнирах.

Всему виной проваленный допинг-тест. В пробе Калениченко, взятой 9 ноября 2021 года во время выступлений на турнире ATP Challenger Tour в Братиславе, был обнаружен метаболит лигандрол.

Это вещество относят к категории S1 запрещенного списка WADA. 10 января украинцу сообщили о нарушении антидопинговых правил, а 20 января временно отстранили от выступлений на соревнованиях.

27-летний теннисист имеет право обратиться к председателю Независимого трибунала об отмене временного отстранения.
 
Данил Калениченко занимает 549-е место в рейтинге ATP.

Источник — ITF

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