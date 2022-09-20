Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»
Лига наций
20 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:28
1080
0

Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»

Главный тренер сборной Украины – о предстоящем матче Лиги наций против Шотландии

20 сентября 2022, 20:38 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:28
1080
0
Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»
УАФ. Александр Петраков

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков поделился ожиданиями от перенесенного матча Лиги наций против национальной команды Шотландии.

– РФС призывает, чтобы вас дисквалифицировали за критические высказывания в их адрес. Ваше мнение на этот счет?
– Это федерация, там решают юристы. Я от своих слов не отказываюсь.

– Расскажите о кадровом состоянии, оправился ли от повреждения Миколенко, есть ли какие-то другие проблемы?
– Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко. А так все здоровы. Сейчас они выйдут на тренировку, попробуют, как они себя чувствуют. Дальше будем решать уже завтра. У нас все хорошо, готовимся к игре.

– УЕФА добавил, что на вас наложили определенный денежный штраф. Правда ли это и какого размера штраф?
– Это правда, мне президент (Андрей Павелко – прим.) сказал об этом. Насчет суммы не могу ответить, потому что не знаю.

– УЕФА подтвердил, что россия не будет участвовать в квалификации Евро-2024, но беларусь не отстранена. Как вы к этому относитесь?
– Это решение УЕФА, это руководящий орган, они принимают решения. Я не буду его комментировать. У нас хорошие отношения с УЕФА, они нам очень помогли. И президент Александер Чеферин нам очень помогает, потому не буду комментировать.

– Параллельно с национальной будет играть молодежка. Правильно ли отдавать туда футболистов, которые подходят им по возрасту. Нет ли смысла возвращать, если они стали основными в национальной команде?
– Еще в мае я подошел к Анатолию Трубину, а это игрок национальной сборной, подошел и попросил, чтобы он поехал и помог. Меня никто не просил, чтобы он помогал молодежной сборной. Потому что Андрей Пятов должен был сыграть игру, и мы всей командой должны были провести этого игрока. Он очень многое сделал для национальной сборной. Анатолий меня послушал, поехал в молодежку и мы все сделали. Как вы знаете, Пятов против Армении сыграл последний матч за сборную, и мы Андрея провели. Одного из лучших вратарей сборной за время независимости.

Сейчас мне никто не звонил по телефону и не просил, чтобы я футболистов отправил в молодежную сборную. Это Трубин, Сирота и Сикан. Я принял решение, чтобы они уехали и помогли молодежной команде. Но сказал администратору, что если будет форс-мажор, то я заберу кого-нибудь из футболистов, потому что у нас нет виз. В нашей стране идет война, нет визовых центров, есть только в Варшаве. Поэтому мы оформили 32 игрока, и с Бущаном произошло то, что вы знаете. Я не мог приехать сюда с двумя вратарями. Выхожу на разминку сейчас, вратарь выбивает ключицу, и я остаюсь без голкиперов? Вы хотите, чтобы надо мной смеялся весь мир? Понимаете, нет виз. Поэтому Анатолий Трубин сейчас в команде. Он сыграет, посмотрим, как это будет.

– Большое количество травм. Не думали ли вернуться к игре с 3 защитниками на эти матчи?
– Спасибо за хороший совет, но мы как-то сами подумаем, как нам играть, – сказал Петраков.

Встреча состоится ​21 сентября в 21:45 на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго.

По теме:
Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Ярмоленко оценил отстранение россии от участия в Евро-2024
сборная Украины по футболу сборная Шотландии по футболу Лига наций Шотландия - Украина Александр Петраков пресс-конференция
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
Футбол | 20 сентября 2022, 17:52 16
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе
ОФИЦИАЛЬНО. Сборная россии пропускает Евро-2024, беларусь сыграет в отборе

Сборные Украины и беларуси между собой не сыграют

Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Футбол | 20 сентября 2022, 21:11 1
Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»

Новый тренер «Брайтона» оценил переезд в Англию

ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Футбол | 20.09.2022, 09:20
ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Футбол | 20.09.2022, 16:52
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Футбол | 20.09.2022, 07:40
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Александр МОСТОВОЙ: «Главное в матче Киргизия — россия — это интрига!»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО 18+. От глаза до глаза. Ужасное рассечение Грегори Родригеса
ФОТО 18+. От глаза до глаза. Ужасное рассечение Грегори Родригеса
18.09.2022, 16:52
MMA
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
Вацко предположил, кто может заменить Луческу в Динамо
19.09.2022, 18:53 14
Футбол
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
ВИДЕО. В чемпионате Болгарии забит самый странный гол сезона
18.09.2022, 17:27 2
Футбол
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
19.09.2022, 20:25 25
Футбол
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
18.09.2022, 23:19 4
Баскетбол
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
19.09.2022, 02:00 21
Баскетбол
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
18.09.2022, 17:08 4
Футбол
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
20.09.2022, 05:59 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности