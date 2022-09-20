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Сборная УКРАИНЫ
20 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:14
2513
3

УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов

По словам Андрея Павелко, УАФ оплатит за тренера незначительный штраф

20 сентября 2022, 16:18 | Обновлено 20 сентября 2022, 17:14
2513
3
УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что в Ньоне принято решение о штрафе главного тренера сборной Украины Александра Петракова на основании жалобы со стороны рашистких футбольных чиновников. Им, напомним, не понравилось, что украинский специалист признался в желании присоединиться к защитникам Украины в войне в рф, а также выступил с призывом исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.

В УЕФА признали, что Петраков не выдержал политический нейтралитет. Впрочем, никто дисквалифицировать тренера украинской сборной не стал, как того просили возмущенные чиновники-рашисты.

«Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить», - прояснил ситуацию Павелко.

Ранее Андрей Павелко подтвердил, что рашистская сборная не примет участие в отборе на Евро-2024.

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Calm
уефа контора уеб.нів
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+3
Westwood.
Підари ці УЕФА і Фіфа  кантора дирява
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+3
veter
 Не мешало бы штаб УЕФА временно перенести в Бахмут
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+2
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