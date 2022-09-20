УЕФА предупредил и оштрафовал Петракова по жалобе рашистов

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал, что в Ньоне принято решение о штрафе главного тренера сборной Украины Александра Петракова на основании жалобы со стороны рашистких футбольных чиновников. Им, напомним, не понравилось, что украинский специалист признался в желании присоединиться к защитникам Украины в войне в рф, а также выступил с призывом исключить всех россиян из международных спортивных соревнований.

В УЕФА признали, что Петраков не выдержал политический нейтралитет. Впрочем, никто дисквалифицировать тренера украинской сборной не стал, как того просили возмущенные чиновники-рашисты.

«Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить», - прояснил ситуацию Павелко.

Ранее Андрей Павелко подтвердил, что рашистская сборная не примет участие в отборе на Евро-2024.