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  4. Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»
Чемпионат Европы
20 сентября 2022, 13:10 |
1550
6

Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»

Сборная страны-агрессора не будет допущена к жеребьевке отбора

20 сентября 2022, 13:10 |
1550
6
Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»
Facebook. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что сборная россии не примет участие в отборе на Евро-2024:

«Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить.

Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.

P.S. В то же время, россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!

Слава Украине!».

9 октября во Франкфурте пройдет жеребьевка отбора на Евро-2024.

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Комментарии 6
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Buvellar
УЕФА безсоромні виродки! рашисти вбивають наших людей,а вони з воюючої країни осмілюються ще й штраф брати,хоч би який він був за розміром.Візьміть в раші штраф за Бучу,Оленівку.
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+3
Хутин Пуйло
Так и должно быть. Хорошо, что не УЕФА не прогнулась под рашку
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+3
Andrey_1992
я не сумнівався в тому, що фашиків російських не буде на ЕВРО 2024, сподіваюсь ніколи їх не буде!
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+3
Анатолій Чорнобук
Дикунам місцн в іппєнях... А кацапстан повинен бути знищений. 
Ответить
+3
Serhii P.
Ага, то все-таки винесли Україні попередження та наклали штраф за скаргою москалів? А протест хоч Павелко додумався подати?
Ответить
+2
Антон Пуговкин
Во будет смешно если их допустят, Павелко верить нельзя ещё тот балобол. (На ваше мнение и высказывание мне глубоко пофиг)
Ответить
-1
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