Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что сборная россии не примет участие в отборе на Евро-2024:

«Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить.

Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.

P.S. В то же время, россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!

Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!

Слава Украине!».

9 октября во Франкфурте пройдет жеребьевка отбора на Евро-2024.