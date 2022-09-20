Андрей ПАВЕЛКО: «Евро-2024 пройдет без россии»
Сборная страны-агрессора не будет допущена к жеребьевке отбора
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил о том, что сборная россии не примет участие в отборе на Евро-2024:
«Истерика россиян по поводу главного тренера Национальной сборной Украины Александра Петракова - не стоит ни малейшего внимания, потому что их несуразную жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ сочтет за честь оплатить.
Так что бесполезно рашисты пытаются сейчас - накануне важного матча украинской сборной - отвлечь нас от подготовки к игре. Все максимально сосредоточены именно на этом и готовятся поддерживать наших ребят.
P.S. В то же время, россиянам просто не к чему готовиться. Как и требовал, россия не будет 9 октября в немецком Франкфурте. И по меньшей мере, до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования!
Евро-2024 пройдет без страны-агрессора!
Слава Украине!».
9 октября во Франкфурте пройдет жеребьевка отбора на Евро-2024.
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