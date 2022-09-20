Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?

9 октября в немецком Франкфурте пройдет жеребьевка квалификации Евро-2024.

Во время процедуры жеребьевки сборная Украины будет посеяна из 2-й или 3-й корзины.

Из 55 ассоциаций-членов УЕФА 53 сборные команды примут участие в квалификационном турнире Евро-2024. Команда хозяев, сборная Германии, прошла напрямую в финальный турнир. 20 сентября было подтверждено, что россия не имеет права участвовать в соревнованиях УЕФА после вторжения в Украину.

53 национальные команды будут распределены по 6 корзинам на базе общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2022/23 по завершении матчей группового этапа, которые пройдут 21–27 сентября. Во время жеребьевки будут сформированы 10 групп по 5 или 6 команд.

Четыре участника финала четырех Лиги наций будут помещены в специальную корзину и распределены по группам A–D, в которых будет всего 5 команд. Им предстоит сыграть только 8 матчей квалификации (а не 10), оставив два свободных игровых дня для финала четырех Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.

Чтобы попасть во вторую корзину, сборной Украины надо в рейтинге занять место не ниже 20-го. Это означает, что команде Александра Петракова нужно выиграть группу B1 Лиги наций, опередив Шотландию, Ирландию и Армению. В противном случае сине-желтые будут сеяться из третьей корзины.

В финальном раунде Евро-2024 к сборной Германии присоединятся по 2 лучших команды каждой из 10 групп квалификации, плюс три путевки будут разыграны в плей-офф.

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Текущий рейтинг Лиги наций после 4 туров