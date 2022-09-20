Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций
9 октября в немецком Франкфурте пройдет жеребьевка квалификации Евро-2024.
Во время процедуры жеребьевки сборная Украины будет посеяна из 2-й или 3-й корзины.
Из 55 ассоциаций-членов УЕФА 53 сборные команды примут участие в квалификационном турнире Евро-2024. Команда хозяев, сборная Германии, прошла напрямую в финальный турнир. 20 сентября было подтверждено, что россия не имеет права участвовать в соревнованиях УЕФА после вторжения в Украину.
53 национальные команды будут распределены по 6 корзинам на базе общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2022/23 по завершении матчей группового этапа, которые пройдут 21–27 сентября. Во время жеребьевки будут сформированы 10 групп по 5 или 6 команд.
Четыре участника финала четырех Лиги наций будут помещены в специальную корзину и распределены по группам A–D, в которых будет всего 5 команд. Им предстоит сыграть только 8 матчей квалификации (а не 10), оставив два свободных игровых дня для финала четырех Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.
Чтобы попасть во вторую корзину, сборной Украины надо в рейтинге занять место не ниже 20-го. Это означает, что команде Александра Петракова нужно выиграть группу B1 Лиги наций, опередив Шотландию, Ирландию и Армению. В противном случае сине-желтые будут сеяться из третьей корзины.
В финальном раунде Евро-2024 к сборной Германии присоединятся по 2 лучших команды каждой из 10 групп квалификации, плюс три путевки будут разыграны в плей-офф.
Лига наций. Турнирная таблица группы B1
Текущий рейтинг Лиги наций после 4 туров
- Команды 01–10 сформируют корзину 1 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 11–20 сформируют корзину 2 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 21–30 сформируют корзину 3 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 31–40 сформируют корзину 4 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 41–50 сформируют корзину 5 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Команды 51–53 сформируют корзину 6 при жеребьевке квалификации Евро-2024
- Германия (как хозяин) и дисквалифицированная рф в рейтинге не учитываются
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