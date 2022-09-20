Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
Чемпионат Европы
20 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:58
4896
1

Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?

Чтобы сеяться из 2-й корзины, сине-желтым надо выиграть группу Лиги наций

20 сентября 2022, 20:55 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:58
4896
1
Жеребьевка Евро-2024. Из какой корзины будет посеяна сборная Украины?
УЕФА

9 октября в немецком Франкфурте пройдет жеребьевка квалификации Евро-2024.

Во время процедуры жеребьевки сборная Украины будет посеяна из 2-й или 3-й корзины.

Из 55 ассоциаций-членов УЕФА 53 сборные команды примут участие в квалификационном турнире Евро-2024. Команда хозяев, сборная Германии, прошла напрямую в финальный турнир. 20 сентября было подтверждено, что россия не имеет права участвовать в соревнованиях УЕФА после вторжения в Украину.

53 национальные команды будут распределены по 6 корзинам на базе общего рейтинга Лиги наций УЕФА 2022/23 по завершении матчей группового этапа, которые пройдут 21–27 сентября. Во время жеребьевки будут сформированы 10 групп по 5 или 6 команд.

Четыре участника финала четырех Лиги наций будут помещены в специальную корзину и распределены по группам A–D, в которых будет всего 5 команд. Им предстоит сыграть только 8 матчей квалификации (а не 10), оставив два свободных игровых дня для финала четырех Лиги наций, который пройдет в июне 2023 года.

Чтобы попасть во вторую корзину, сборной Украины надо в рейтинге занять место не ниже 20-го. Это означает, что команде Александра Петракова нужно выиграть группу B1 Лиги наций, опередив Шотландию, Ирландию и Армению. В противном случае сине-желтые будут сеяться из третьей корзины.

В финальном раунде Евро-2024 к сборной Германии присоединятся по 2 лучших команды каждой из 10 групп квалификации, плюс три путевки будут разыграны в плей-офф.

Лига наций. Турнирная таблица группы B1

Текущий рейтинг Лиги наций после 4 туров

  • Команды 01–10 сформируют корзину 1 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 11–20 сформируют корзину 2 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 21–30 сформируют корзину 3 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 31–40 сформируют корзину 4 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 41–50 сформируют корзину 5 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Команды 51–53 сформируют корзину 6 при жеребьевке квалификации Евро-2024
  • Германия (как хозяин) и дисквалифицированная рф в рейтинге не учитываются

По теме:
Стало известно, кто прокомментирует матчи Украины в Лиге наций
Тренер сборной россии о Евро-2024: «Чего себя обманывать, хотя я надеялся»
Александр ПЕТРАКОВ: «Есть микроповреждения у Миколенко и Коваленко»
Евро-2024 жеребьевка Евро-2024 Лига наций сборная Украины по футболу статистические расклады
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Футбол | 20 сентября 2022, 21:11 1
Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»
Де ДЗЕРБИ: «Не ожидал, что с Шахтером все так оборвется. Но рад быть в АПЛ»

Новый тренер «Брайтона» оценил переезд в Англию

ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
Футбол | 20 сентября 2022, 09:20 4
ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика
ВИДЕО. Как Милевский болел за Шахтер в матче ЛЧ против Селтика

Артем следит за выступлениями украинских команд в еврокубках

Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Другие виды | 20.09.2022, 05:59
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Страсти по Мудрику, визги орков от Петракова, замена Луческу
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Футбол | 20.09.2022, 16:52
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Грилиш намерен покинуть Манчестер Сити в конце сезона
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 20.09.2022, 09:30
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
drekcler1
Сабо -Петракову це заміна товариських  ігор.Типу не треба нервувати.Добре буде 3 кошик.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
ФОТО. Это что за ***ня? Конопля увидел в Берлине российский флаг
19.09.2022, 11:57 11
Футбол
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
Испания уверенно обыграла Францию и выиграла Евробаскет-2022
18.09.2022, 23:19 4
Баскетбол
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
Эдди Хирн рассказал, сколько раундов Головкин выиграл у Альвареса
19.09.2022, 07:55 2
Бокс
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
Мировой рекорд? Игрока Ниццы удалили на 9-й секунде матча
18.09.2022, 17:08 4
Футбол
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
Источник: Ливерпуль включился в гонку за Мудриком
19.09.2022, 20:25 25
Футбол
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
Канело победил Головкина. На вершину не вернулся, но выглядел отлично
18.09.2022, 18:40
Бокс
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
Россияне требуют дисквалификации Петракова за слова о войне
19.09.2022, 15:15 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности