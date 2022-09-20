Матчи ЛЧ могут проводиться вне Европы. Глава ПСЖ поддерживает идею

Клубы-гранды, участвующие в еврокубках, заинтересованы в проведении матчей Лиги чемпионов за пределами Европы.

В ближайшие дни состоятся заседание исполнительного комитета УЕФА на хорватском острове Хвар, а затем генеральная ассамблея Ассоциации европейских клубов (ECA) в Стамбуле.

ECA представляет интересы клубов, которые регулярно участвуют в крупных европейских футбольных соревнованиях, таких как Лига чемпионов УЕФА. На этих конференциях руководители собираются вместе, чтобы изучить способы развития спорта и увеличения доходов.

Один из вариантов, который предпочитают некоторые из самых влиятельных руководителей клубов в европейском футболе, заключается в том, чтобы проводить игры Лиги чемпионов за пределами континента. Цель этого – сделать матчи более доступными для болельщиков клубов по всему миру.

Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи, который также является председателем ECA и членом исполнительного комитета УЕФА, входит в число тех, кто поддерживает такое предложение. Руководители ведущих клубов открыты для обсуждения идеи, чтобы матчи проходили на крупных рынках: США, Китай или Ближний Восток.

Это остается только идеей, но не политикой. Попытки провести соревнования за границей, скорее всего, встретят противодействие со стороны болельщиков в Европе. Однако источники, близкие к обсуждениям, сообщили, что первые шаги будут касаться ранних групповых игр, а не матчей на выбывание с высокими ставками.

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Еще одним вариантом выезда за пределы Европы может стать Суперкубок УЕФА, встреча победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы прошлого сезона. УЕФА уже рассматривает возможность проведения мини-турнира с участием четырех команд в начале каждого сезона, в котором будут участвовать победители Лиги чемпионов предыдущего сезона и три другие топ-команды. И это соревнование будет называться Турниром открытия.

После провала проекта Европейской Суперлиги в прошлом году УЕФА уступил больше полномочий клубам, когда создал совместное предприятие с ECA для поиска маркетинговых партнеров для продажи коммерческих прав на европейские клубные турниры в цикле 2024–2027 годов. И многие клубы заинтересованы в таких рынках, как США, Китай или Ближний Восток.

Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Audi Field в Вашингтоне, США

Необходимость проводить матчи за границей была подчеркнута, когда на прошлой неделе ECA опубликовало исследование. По результатам опроса 34% футбольных фанатов в Китае и 28% в США под влиянием крупного соревнования или события начали следить за футболом.

В отчете указано: «Это подчеркивает, что у европейских клубов и соревнований есть возможности использовать этот интерес и влияние; повысить доступность европейского клубного футбола для этой аудитории и продолжать вызывать более глубокий интерес».

Источники, близкие к УЕФА, настаивают на том, что обсуждение идей не причинит вреда, и говорят, что совместное предприятие УЕФА и ECA – это та среда, в которой следует обсуждать новые коммерческие идеи в то время, когда клубы ищут новые источники дохода после завершения пандемии COVID-19.

В саммите ECA на этой неделе также примет Стефано Доменикали, генеральный директор Формулы-1, поскольку боссы европейского футбола стремятся извлечь уроки и услышать опыт спорта, аудитория которого в последнее время значительно выросла в США. На предыдущих саммитах недавно выступали эксперты из Гарвардской школы бизнеса, а также бывший исполнительный директор «Ливерпуля» Питер Мур.

По материалам The Athletic