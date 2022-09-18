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Лига чемпионов
18 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:44
268
2

УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США

В Ньоне хотят перемен

18 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:44
268
2
УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США
Getty Images/Global Images Ukraine

В штаб-квартире Европейского футбольного союза рассматривается возможность организации и проведения решающего матча Лиги чемпионов за океаном – в США.

Сообщается, будто за расширение географии футбольного рынка Европы также выступает Ассоциация европейских клубов (ECA). Там уверены, что это приведет к росту доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.

Напомним, еще никогда ранее финалы Лиги чемпионов УЕФА не проводились за пределами Европы.

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Источник AS
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VikyKrasotulechka90
Люди в Америке тоже хотят посмотреть футбол!! Поддрерживаю эту новость!!
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0
Nick.Grabowski
Здається що УЄФА розвиває футбол, але в реальності вона його знищує. 
Якщо раніше клуб з Румунії міг побачити в Бухаресті Реал чи Барселону - то зараз це нереально.
Якщо раніше англійська, німецька, іспанська команда в 1980-х була реально іспанською, англійською, німецькою - то зараз це невідомо що, бо легіонерів дуже і дуже багато.
Якщо раніше футбол було менше, і це було свято, певний відпочинок як театр - то тепер футбол кожен день і це вже якась рутина. Матчів сотні.
УЄФА - це корупційна помийка, яка думає про гроші, а не про розвиток футболу. Бо футбол в певних державах лежить на дні. Багаті стають багатшими, бідні стають біднішими. 
УЄФА як і ФІФА:
- продає турніри Катару та Росії;
- підробляє жеребкування;
- плює на фінансовий фейрплей вбиваючи чесну конкуренцію;
- нормально ставиться, що національні федерація часто очолюють люди сумнівного походження;
- постійно піднімає ціни на телетрансляції. 
Гроші-гроші-гроші - це не про розвиток. 
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