Лига чемпионов18 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:44
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УЕФА может провести финал Лиги чемпионов в США
В Ньоне хотят перемен
18 сентября 2022, 12:39 | Обновлено 18 сентября 2022, 12:44
268
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В штаб-квартире Европейского футбольного союза рассматривается возможность организации и проведения решающего матча Лиги чемпионов за океаном – в США.
Сообщается, будто за расширение географии футбольного рынка Европы также выступает Ассоциация европейских клубов (ECA). Там уверены, что это приведет к росту доходов от продажи спонсорских и телевизионных прав.
Напомним, еще никогда ранее финалы Лиги чемпионов УЕФА не проводились за пределами Европы.
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Якщо раніше клуб з Румунії міг побачити в Бухаресті Реал чи Барселону - то зараз це нереально.
Якщо раніше англійська, німецька, іспанська команда в 1980-х була реально іспанською, англійською, німецькою - то зараз це невідомо що, бо легіонерів дуже і дуже багато.
Якщо раніше футбол було менше, і це було свято, певний відпочинок як театр - то тепер футбол кожен день і це вже якась рутина. Матчів сотні.
УЄФА - це корупційна помийка, яка думає про гроші, а не про розвиток футболу. Бо футбол в певних державах лежить на дні. Багаті стають багатшими, бідні стають біднішими.
УЄФА як і ФІФА:
- продає турніри Катару та Росії;
- підробляє жеребкування;
- плює на фінансовий фейрплей вбиваючи чесну конкуренцію;
- нормально ставиться, що національні федерація часто очолюють люди сумнівного походження;
- постійно піднімає ціни на телетрансляції.
Гроші-гроші-гроші - це не про розвиток.