Скрипник и Ворскла: хождение по квесту

Вылет на первой же стадии еврокубка, последнее место в турнирной таблице УПЛ после первых четырех туров – таков в сугубо цифровом остатке итог дебюта «Ворсклы» в новом сезоне. Дебюта во главе с новым наставником – Виктором Скрипником.

Если рассматривать эту, исключительно «цифровую» сторону вопроса, то вывод напрашивается сам по себе однозначный: это провал, господа. А если этот вывод еще и «наслоить» на ожидания от прихода Скрипника, на потраченные деньги на новичков (неплохие, кстати, по нынешним безденежным временам: лишь за Сефери и Кравца полтавчане заплатили в сумме один миллион долларов), то вырисовывается картина и вовсе весьма печальная. Отнюдь не маслом.

Но, все же, давайте не будем спешить с резкими движениями. Ибо, как известно, большое видится на расстоянии. Тем более что, если копнуть вглубь, ситуация уже не будет казаться такой очевидной, как на первый взгляд.

Однако, тем не менее, давайте начнем зрить в корень именно с видимой, неприглядной стороны полтавского «айсберга».

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«Ворскла» огласила о договоренности со Скрипником 9 июня. Но по факту команда обрела нового тренера еще раньше. Зачем было экстренно по факту и не очень красиво по сути менять казалось прижившегося в Полтаве Максимова – не тема данной заметки. Решили дальше идти со Скрипником – их право. Тем более, что на предыдущей работе Виктор Анатольевич зарекомендовал себя с хорошей стороны.

Соглашение о совместной работе стороны скрепили на три года. Вице-президент «бело-зеленых» Олег Лысак, комментируя назначение нового тренерского штаба, отметил в начале июля, что, дескать, планирует отработать совместно три года. Причем отработать плодотворно. Но тут же добавил: «Мы с Виктором реалисты, этот сезон будет квестом».

Наверняка этими словами о «приключении с препятствиями» функционер полтавского клуба решил перестраховаться на всякий случай. И, как показали дальнейшие события, действительно нужно было перестраховываться.

Но тогда, в начале-середине лета, казалось, что у «Ворсклы» и ее нового рулевого хватит средств, возможностей и методов, дабы обойти все или почти все препятствия.

А таковых просто не могло не быть. Массовый отток легионеров, начавшийся в наших клубах из-за рашистского вторжения, затронул и полтавскую команду. Причем затронул самым непосредственным образом. «Ворсклу» покинули Пуцлин, братья Тилль, Якубу, Ранжел, Тамм – уже практически полкоманды. То есть, мы имеем объективную причину, дабы считать, что команду нужно строить фактически с чистого листа. Да и игру новую ей прививать тоже.

С другой стороны, в отличие от некоторых, «Ворскла» провела очень активное летнее трансферное окно. Поговаривают, что впервые за время работы в Украине Скрипник наконец-то получил возможность лично выбирать и приглашать футболистов, а не быть лишь статистом при Шаблие.

В общем, новичков, как и ушедших из команды, тоже хватало. Точнее, их было чуть ли не в два раза больше: Марлисон, Габриэль, Фелипе, Кравец, Олейник, а еще «трое с ларца, одинаковых с лица» (это я об игроках албанской «Тираны», которая почему-то стала едва ли не «базовым» клубом-донором для полтавчан).

Итак, мы имеем реальные основания для того, чтобы считать, что, с одной стороны, Скрипнику и его тренерскому штабу действительно пришлось строить новый коллектив. А с другой – можем констатировать, что и времени, и необходимого «материала» для работы у него тоже было достаточно. Тем более, если принять за основу тот факт, что Виктор Анатольевич самолично отбирал для команды новичков.

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Первая проба пера – квалификационные игры Лиги Конференций против шведского АИКа – оставили двойственное впечатление. Сначала выиграли, затем проиграли не без вопросов к судье. «Я покидаю Стокгольм с высоко поднятой головой» - скажет после второго поединка со шведами Скрипник. Довольно громогласно и даже бравурно, но все равно ему хотелось верить. И сожалеть. Ибо, как покажет дальнейшая практика, проиграть коллективу из Швеции – это еще не дно. Доказано кипрской командой почти с такой же аббревиатурой, как у шведской.

Понятно, что настоящей лакмусовой бумажкой работы Скрипника на новом месте и мерилом притязания его новых подопечных станет чемпионат страны. И отчасти этот старт ответил на главный вопрос без двузначности: провал.

Волею календаря в первых четырех турах команде Скрипника не достались три лучшие команды по итогам прошлого, не доигранного чемпионата страны. Досталась такая же, наспех скроенная «Заря», всегда крепкая «Александрия» и просто «Верес» с «Металлистом-1925».

Если исходить сугубо из ожиданий, вложенных средств, статуса «тренера-новатора», приклеенного к полтавскому рулевому, то в этих четырех матчах полтавчане должны были брать семь-восемь очков. Но на выходе получили лишь одно.

Против своей бывшей команды Скрипник во главе «Ворсклы» сыграл безобразно. Очень легко луганчане забили оппоненту три мяча. Могли и больше. Да, могли забить больше, чем один гол с пенальти, и ворскляне. Но даже на ничью они не заслужили. Справедливое поражение.



ФК Заря

Хотя дальше – о справедливости уже речь вести не получится. В игре против «Вереса» полтавская команда выглядела уже лучше, чем в первом туре. И это после игры отметил Скрипник. Но все равно поражение.

Поражением закончился и поединок против харьковчан. И тоже вряд ли закономерным. После того матча Скрипник скажет, что в раздевалке гробовая тишина, и никто не понимает, почему так.

Действительно, понять сложно. Понять сложно, почему не забивает «Ворскла» из выгоднейших моментов (в частности, с пенальти). И почему пропускает на последних минутах (в игре с «Вересом» пропустили на 96 минуте, с харьковчанами – на 92-й).

Против «Александрии» не пропустили. Но и не забили впервые в чемпионате. Хотя сам Кравец (защитник, на минуточку) имел два почти стопроцентных момента для взятия ворот.

В итоге после четырех туров «Ворскла» набрала лишь одно очко. И занимает последнее место в таблице.

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Однако спешить вешать всех собак на Скрипника я бы не советовал. Во всех без исключения четырех матчах УПЛ полтавчане создавали голевые моменты. Если говорить по-простому, «по-болельщицки», то игра у команды таки просматривается. И тренерская рука – тоже. Главное, чего «Ворскле» не хватает на данный момент – умения воплощать в забитые мячи созданные моменты. И концентрации на последних минутах встречи.

По данным статистической платформы Wyscout, после четырех туров команда Скрипника является безоговорочным лидером УПЛ по показателю ожидаемых голов (хG), значительно опережая и «Днепр-1», и «Шахтер», и «Зарю». Значит, с атакой у команды действительно не так все плохо.



ФК Александрия

Что касается концентрации на финише матчей, то, как сказал Скрипник, это проблема не «физики». Скорее всего, это от «сыроватости», от не сыгранности.

И первая проблема, и вторая – вполне поправимы. Они ведь – следствие, а не первопричина. Если игра как таковая есть, а она правда есть, то рано или поздно команду обязательно «прорвет». Тем более, что пауза в чемпионате перед пятым туром, вызванная матчами сборной Украины, должна сыграть на руку «Ворскле» и ее тренеру.

Лично мне кажется, что дальше у команды должно получаться и с реализацией, и с концентрацией. Ведь, что ни говори, по подбору игроков «Ворскла» – довольно амбициозный проект. Да и работа Скрипника-тренера мне всегда была симпатичной.

Но тут нужно понимать и следующее. Даже у хороших тренеров иногда не складывается в хороших проектах. Яркое тому подтверждение – Вернидуб и «Кривбасс». Посему нельзя исключать, что нового наставника «Ворсклы» в итоге может постигнуть фиаско. К этому тоже нужно быть готовым.

Такой уж у нас этот сезон. Действительно – «квест».